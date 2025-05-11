SeñalesSecciones
Yui Ming Wan

STEVE_M RLKS_10YR_1M VT069

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 22%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 740
Transacciones Rentables:
1 394 (80.11%)
Transacciones Irrentables:
346 (19.89%)
Mejor transacción:
356.20 USD
Peor transacción:
-93.13 USD
Beneficio Bruto:
7 495.51 USD (334 207 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 358.78 USD (194 542 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (141.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
465.85 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.26%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
10.73
Transacciones Largas:
904 (51.95%)
Transacciones Cortas:
836 (48.05%)
Factor de Beneficio:
2.23
Beneficio Esperado:
2.38 USD
Beneficio medio:
5.38 USD
Pérdidas medias:
-9.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-241.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-385.49 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.69%
Pronóstico anual:
9.13%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
385.49 USD (1.69%)
Reducción relativa:
De balance:
1.82% (385.49 USD)
De fondos:
8.97% (1 805.98 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 492
EURJPY-VIP 407
AUDSGD-VIP 191
AUDCAD-VIP 181
AUDUSD-VIP 115
USDSGD-VIP 113
GBPNZD-VIP 87
AUDCHF-VIP 77
AUDJPY-VIP 32
CADCHF-VIP 23
EURCHF-VIP 22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 1K
EURJPY-VIP 636
AUDSGD-VIP 211
AUDCAD-VIP 419
AUDUSD-VIP 485
USDSGD-VIP 293
GBPNZD-VIP 160
AUDCHF-VIP 359
AUDJPY-VIP 89
CADCHF-VIP 274
EURCHF-VIP 174
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 19K
EURJPY-VIP 26K
AUDSGD-VIP 10K
AUDCAD-VIP 14K
AUDUSD-VIP 15K
USDSGD-VIP 15K
GBPNZD-VIP 14K
AUDCHF-VIP 11K
AUDJPY-VIP 4.9K
CADCHF-VIP 5.4K
EURCHF-VIP 6.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +356.20 USD
Peor transacción: -93 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +141.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -241.41 USD

No hay comentarios
2025.07.21 01:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 04:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 22:45
Share of trading days is too low
2025.05.11 22:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.11 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.11 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
