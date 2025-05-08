SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / STEVE_K RLKS_10YR_1M_2M VT057
Yui Ming Wan

STEVE_K RLKS_10YR_1M_2M VT057

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 502
Kârla kapanan işlemler:
1 229 (81.82%)
Zararla kapanan işlemler:
273 (18.18%)
En iyi işlem:
404.53 USD
En kötü işlem:
-109.95 USD
Brüt kâr:
5 839.11 USD (298 259 pips)
Brüt zarar:
-2 598.66 USD (173 360 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (67.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
555.09 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.38
Alış işlemleri:
759 (50.53%)
Satış işlemleri:
743 (49.47%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
2.16 USD
Ortalama kâr:
4.75 USD
Ortalama zarar:
-9.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-508.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-508.08 USD (6)
Aylık büyüme:
2.67%
Yıllık tahmin:
32.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
508.08 USD (2.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.32% (508.08 USD)
Varlığa göre:
18.60% (3 766.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY-VIP 284
GBPAUD-VIP 277
GBPNZD-VIP 212
USDCHF-VIP 181
AUDSGD-VIP 118
AUDCAD-VIP 114
CHFJPY-VIP 88
AUDUSD-VIP 71
AUDCHF-VIP 51
USDSGD-VIP 43
AUDJPY-VIP 35
EURCHF-VIP 16
CADCHF-VIP 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY-VIP 349
GBPAUD-VIP 499
GBPNZD-VIP 595
USDCHF-VIP 421
AUDSGD-VIP 146
AUDCAD-VIP 223
CHFJPY-VIP 129
AUDUSD-VIP 283
AUDCHF-VIP 212
USDSGD-VIP 134
AUDJPY-VIP 98
EURCHF-VIP 90
CADCHF-VIP 62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY-VIP 11K
GBPAUD-VIP 16K
GBPNZD-VIP 21K
USDCHF-VIP 11K
AUDSGD-VIP 8.1K
AUDCAD-VIP 8K
CHFJPY-VIP 9.8K
AUDUSD-VIP 8.5K
AUDCHF-VIP 10K
USDSGD-VIP 7.5K
AUDJPY-VIP 5.9K
EURCHF-VIP 4.6K
CADCHF-VIP 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +404.53 USD
En kötü işlem: -110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +67.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -508.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 21:55
No swaps are charged
2025.06.30 21:55
No swaps are charged
2025.06.30 11:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 13:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 06:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 05:36
Share of trading days is too low
2025.05.08 05:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 04:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.