トレード:
2 314
利益トレード:
1 878 (81.15%)
損失トレード:
436 (18.84%)
ベストトレード:
565.26 USD
最悪のトレード:
-127.45 USD
総利益:
10 874.60 USD (471 656 pips)
総損失:
-5 007.17 USD (292 204 pips)
最大連続の勝ち:
52 (67.51 USD)
最大連続利益:
743.29 USD (2)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.29%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
9.13
長いトレード:
1 172 (50.65%)
短いトレード:
1 142 (49.35%)
プロフィットファクター:
2.17
期待されたペイオフ:
2.54 USD
平均利益:
5.79 USD
平均損失:
-11.48 USD
最大連続の負け:
6 (-630.89 USD)
最大連続損失:
-630.89 USD (6)
月間成長:
2.78%
年間予想:
33.77%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
642.98 USD (2.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.64% (642.98 USD)
エクイティによる:
43.66% (8 969.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|482
|EURJPY-VIP
|409
|GBPNZD-VIP
|375
|USDCHF-VIP
|259
|AUDSGD-VIP
|193
|AUDCAD-VIP
|191
|AUDUSD-VIP
|108
|CHFJPY-VIP
|88
|AUDCHF-VIP
|85
|USDSGD-VIP
|43
|AUDJPY-VIP
|35
|EURCHF-VIP
|24
|CADCHF-VIP
|22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|1K
|EURJPY-VIP
|639
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|USDCHF-VIP
|584
|AUDSGD-VIP
|239
|AUDCAD-VIP
|424
|AUDUSD-VIP
|456
|CHFJPY-VIP
|129
|AUDCHF-VIP
|421
|USDSGD-VIP
|134
|AUDJPY-VIP
|98
|EURCHF-VIP
|195
|CADCHF-VIP
|257
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|11K
|EURJPY-VIP
|24K
|GBPNZD-VIP
|39K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|14K
|CHFJPY-VIP
|9.8K
|AUDCHF-VIP
|18K
|USDSGD-VIP
|7.5K
|AUDJPY-VIP
|5.9K
|EURCHF-VIP
|7.1K
|CADCHF-VIP
|2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +565.26 USD
最悪のトレード: -127 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +67.51 USD
最大連続損失: -630.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
