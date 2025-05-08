シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / STEVE RLKS_10YR_1M_2M VT057
Yui Ming Wan

STEVE RLKS_10YR_1M_2M VT057

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
34週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 314
利益トレード:
1 878 (81.15%)
損失トレード:
436 (18.84%)
ベストトレード:
565.26 USD
最悪のトレード:
-127.45 USD
総利益:
10 874.60 USD (471 656 pips)
総損失:
-5 007.17 USD (292 204 pips)
最大連続の勝ち:
52 (67.51 USD)
最大連続利益:
743.29 USD (2)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.29%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
9.13
長いトレード:
1 172 (50.65%)
短いトレード:
1 142 (49.35%)
プロフィットファクター:
2.17
期待されたペイオフ:
2.54 USD
平均利益:
5.79 USD
平均損失:
-11.48 USD
最大連続の負け:
6 (-630.89 USD)
最大連続損失:
-630.89 USD (6)
月間成長:
2.78%
年間予想:
33.77%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
642.98 USD (2.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.64% (642.98 USD)
エクイティによる:
43.66% (8 969.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD-VIP 482
EURJPY-VIP 409
GBPNZD-VIP 375
USDCHF-VIP 259
AUDSGD-VIP 193
AUDCAD-VIP 191
AUDUSD-VIP 108
CHFJPY-VIP 88
AUDCHF-VIP 85
USDSGD-VIP 43
AUDJPY-VIP 35
EURCHF-VIP 24
CADCHF-VIP 22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD-VIP 1K
EURJPY-VIP 639
GBPNZD-VIP 1.3K
USDCHF-VIP 584
AUDSGD-VIP 239
AUDCAD-VIP 424
AUDUSD-VIP 456
CHFJPY-VIP 129
AUDCHF-VIP 421
USDSGD-VIP 134
AUDJPY-VIP 98
EURCHF-VIP 195
CADCHF-VIP 257
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD-VIP 11K
EURJPY-VIP 24K
GBPNZD-VIP 39K
USDCHF-VIP 16K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 14K
CHFJPY-VIP 9.8K
AUDCHF-VIP 18K
USDSGD-VIP 7.5K
AUDJPY-VIP 5.9K
EURCHF-VIP 7.1K
CADCHF-VIP 2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +565.26 USD
最悪のトレード: -127 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +67.51 USD
最大連続損失: -630.89 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.17 08:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.28 20:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 05:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
