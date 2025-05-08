- 成长
交易:
2 312
盈利交易:
1 876 (81.14%)
亏损交易:
436 (18.86%)
最好交易:
565.26 USD
最差交易:
-127.45 USD
毛利:
10 870.57 USD (471 320 pips)
毛利亏损:
-5 007.17 USD (292 204 pips)
最大连续赢利:
52 (67.51 USD)
最大连续盈利:
743.29 USD (2)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.29%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
3 天
采收率:
9.12
长期交易:
1 171 (50.65%)
短期交易:
1 141 (49.35%)
利润因子:
2.17
预期回报:
2.54 USD
平均利润:
5.79 USD
平均损失:
-11.48 USD
最大连续失误:
6 (-630.89 USD)
最大连续亏损:
-630.89 USD (6)
每月增长:
2.94%
年度预测:
35.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
642.98 USD (2.64%)
相对跌幅:
结余:
2.64% (642.98 USD)
净值:
43.66% (8 969.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|482
|EURJPY-VIP
|408
|GBPNZD-VIP
|374
|USDCHF-VIP
|259
|AUDSGD-VIP
|193
|AUDCAD-VIP
|191
|AUDUSD-VIP
|108
|CHFJPY-VIP
|88
|AUDCHF-VIP
|85
|USDSGD-VIP
|43
|AUDJPY-VIP
|35
|EURCHF-VIP
|24
|CADCHF-VIP
|22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|1K
|EURJPY-VIP
|638
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|USDCHF-VIP
|584
|AUDSGD-VIP
|239
|AUDCAD-VIP
|424
|AUDUSD-VIP
|456
|CHFJPY-VIP
|129
|AUDCHF-VIP
|421
|USDSGD-VIP
|134
|AUDJPY-VIP
|98
|EURCHF-VIP
|195
|CADCHF-VIP
|257
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|11K
|EURJPY-VIP
|24K
|GBPNZD-VIP
|39K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|14K
|CHFJPY-VIP
|9.8K
|AUDCHF-VIP
|18K
|USDSGD-VIP
|7.5K
|AUDJPY-VIP
|5.9K
|EURCHF-VIP
|7.1K
|CADCHF-VIP
|2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +565.26 USD
最差交易: -127 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +67.51 USD
最大连续亏损: -630.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
