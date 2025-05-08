信号部分
信号 / MetaTrader 4 / STEVE RLKS_10YR_1M_2M VT057
Yui Ming Wan

STEVE RLKS_10YR_1M_2M VT057

Yui Ming Wan
0条评论
可靠性
34
0 / 0 USD
增长自 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 312
盈利交易:
1 876 (81.14%)
亏损交易:
436 (18.86%)
最好交易:
565.26 USD
最差交易:
-127.45 USD
毛利:
10 870.57 USD (471 320 pips)
毛利亏损:
-5 007.17 USD (292 204 pips)
最大连续赢利:
52 (67.51 USD)
最大连续盈利:
743.29 USD (2)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.29%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
3 天
采收率:
9.12
长期交易:
1 171 (50.65%)
短期交易:
1 141 (49.35%)
利润因子:
2.17
预期回报:
2.54 USD
平均利润:
5.79 USD
平均损失:
-11.48 USD
最大连续失误:
6 (-630.89 USD)
最大连续亏损:
-630.89 USD (6)
每月增长:
2.94%
年度预测:
35.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
642.98 USD (2.64%)
相对跌幅:
结余:
2.64% (642.98 USD)
净值:
43.66% (8 969.67 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD-VIP 482
EURJPY-VIP 408
GBPNZD-VIP 374
USDCHF-VIP 259
AUDSGD-VIP 193
AUDCAD-VIP 191
AUDUSD-VIP 108
CHFJPY-VIP 88
AUDCHF-VIP 85
USDSGD-VIP 43
AUDJPY-VIP 35
EURCHF-VIP 24
CADCHF-VIP 22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD-VIP 1K
EURJPY-VIP 638
GBPNZD-VIP 1.3K
USDCHF-VIP 584
AUDSGD-VIP 239
AUDCAD-VIP 424
AUDUSD-VIP 456
CHFJPY-VIP 129
AUDCHF-VIP 421
USDSGD-VIP 134
AUDJPY-VIP 98
EURCHF-VIP 195
CADCHF-VIP 257
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD-VIP 11K
EURJPY-VIP 24K
GBPNZD-VIP 39K
USDCHF-VIP 16K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 14K
CHFJPY-VIP 9.8K
AUDCHF-VIP 18K
USDSGD-VIP 7.5K
AUDJPY-VIP 5.9K
EURCHF-VIP 7.1K
CADCHF-VIP 2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +565.26 USD
最差交易: -127 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +67.51 USD
最大连续亏损: -630.89 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.17 08:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.28 20:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 05:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册