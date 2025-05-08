SegnaliSezioni
Yui Ming Wan

STEVE_K RLKS_10YR_1M_2M VT057

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 502
Profit Trade:
1 229 (81.82%)
Loss Trade:
273 (18.18%)
Best Trade:
404.53 USD
Worst Trade:
-109.95 USD
Profitto lordo:
5 839.11 USD (298 259 pips)
Perdita lorda:
-2 598.66 USD (173 360 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (67.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
555.09 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.62%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.38
Long Trade:
759 (50.53%)
Short Trade:
743 (49.47%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
2.16 USD
Profitto medio:
4.75 USD
Perdita media:
-9.52 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-508.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-508.08 USD (6)
Crescita mensile:
2.67%
Previsione annuale:
32.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
508.08 USD (2.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.32% (508.08 USD)
Per equità:
18.60% (3 766.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY-VIP 284
GBPAUD-VIP 277
GBPNZD-VIP 212
USDCHF-VIP 181
AUDSGD-VIP 118
AUDCAD-VIP 114
CHFJPY-VIP 88
AUDUSD-VIP 71
AUDCHF-VIP 51
USDSGD-VIP 43
AUDJPY-VIP 35
EURCHF-VIP 16
CADCHF-VIP 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY-VIP 349
GBPAUD-VIP 499
GBPNZD-VIP 595
USDCHF-VIP 421
AUDSGD-VIP 146
AUDCAD-VIP 223
CHFJPY-VIP 129
AUDUSD-VIP 283
AUDCHF-VIP 212
USDSGD-VIP 134
AUDJPY-VIP 98
EURCHF-VIP 90
CADCHF-VIP 62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY-VIP 11K
GBPAUD-VIP 16K
GBPNZD-VIP 21K
USDCHF-VIP 11K
AUDSGD-VIP 8.1K
AUDCAD-VIP 8K
CHFJPY-VIP 9.8K
AUDUSD-VIP 8.5K
AUDCHF-VIP 10K
USDSGD-VIP 7.5K
AUDJPY-VIP 5.9K
EURCHF-VIP 4.6K
CADCHF-VIP 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +404.53 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +67.51 USD
Massima perdita consecutiva: -508.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 21:55
No swaps are charged
2025.06.30 21:55
No swaps are charged
2025.06.30 11:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 13:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 06:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 05:36
Share of trading days is too low
2025.05.08 05:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 04:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
