Signale / MetaTrader 4 / STEVE RLKS_10YR_1M_2M VT057
Yui Ming Wan

STEVE RLKS_10YR_1M_2M VT057

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 318
Gewinntrades:
1 881 (81.14%)
Verlusttrades:
437 (18.85%)
Bester Trade:
565.26 USD
Schlechtester Trade:
-127.45 USD
Bruttoprofit:
10 892.58 USD (472 768 pips)
Bruttoverlust:
-5 010.47 USD (292 511 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
52 (67.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
743.29 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.32%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
37
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
9.15
Long-Positionen:
1 176 (50.73%)
Short-Positionen:
1 142 (49.27%)
Profit-Faktor:
2.17
Mathematische Gewinnerwartung:
2.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-630.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-630.89 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.68%
Jahresprognose:
32.48%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
642.98 USD (2.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.64% (642.98 USD)
Kapital:
44.05% (9 074.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 482
EURJPY-VIP 409
GBPNZD-VIP 378
USDCHF-VIP 259
AUDSGD-VIP 193
AUDCAD-VIP 192
AUDUSD-VIP 108
CHFJPY-VIP 88
AUDCHF-VIP 85
USDSGD-VIP 43
AUDJPY-VIP 35
EURCHF-VIP 24
CADCHF-VIP 22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 1K
EURJPY-VIP 639
GBPNZD-VIP 1.3K
USDCHF-VIP 584
AUDSGD-VIP 239
AUDCAD-VIP 426
AUDUSD-VIP 456
CHFJPY-VIP 129
AUDCHF-VIP 421
USDSGD-VIP 134
AUDJPY-VIP 98
EURCHF-VIP 195
CADCHF-VIP 257
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 11K
EURJPY-VIP 24K
GBPNZD-VIP 40K
USDCHF-VIP 16K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 14K
CHFJPY-VIP 9.8K
AUDCHF-VIP 18K
USDSGD-VIP 7.5K
AUDJPY-VIP 5.9K
EURCHF-VIP 7.1K
CADCHF-VIP 2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +565.26 USD
Schlechtester Trade: -127 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -630.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2025.12.17 08:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
