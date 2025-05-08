- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 318
Gewinntrades:
1 881 (81.14%)
Verlusttrades:
437 (18.85%)
Bester Trade:
565.26 USD
Schlechtester Trade:
-127.45 USD
Bruttoprofit:
10 892.58 USD (472 768 pips)
Bruttoverlust:
-5 010.47 USD (292 511 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
52 (67.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
743.29 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.32%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
37
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
9.15
Long-Positionen:
1 176 (50.73%)
Short-Positionen:
1 142 (49.27%)
Profit-Faktor:
2.17
Mathematische Gewinnerwartung:
2.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-630.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-630.89 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.68%
Jahresprognose:
32.48%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
642.98 USD (2.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.64% (642.98 USD)
Kapital:
44.05% (9 074.96 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|482
|EURJPY-VIP
|409
|GBPNZD-VIP
|378
|USDCHF-VIP
|259
|AUDSGD-VIP
|193
|AUDCAD-VIP
|192
|AUDUSD-VIP
|108
|CHFJPY-VIP
|88
|AUDCHF-VIP
|85
|USDSGD-VIP
|43
|AUDJPY-VIP
|35
|EURCHF-VIP
|24
|CADCHF-VIP
|22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD-VIP
|1K
|EURJPY-VIP
|639
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|USDCHF-VIP
|584
|AUDSGD-VIP
|239
|AUDCAD-VIP
|426
|AUDUSD-VIP
|456
|CHFJPY-VIP
|129
|AUDCHF-VIP
|421
|USDSGD-VIP
|134
|AUDJPY-VIP
|98
|EURCHF-VIP
|195
|CADCHF-VIP
|257
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD-VIP
|11K
|EURJPY-VIP
|24K
|GBPNZD-VIP
|40K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|14K
|CHFJPY-VIP
|9.8K
|AUDCHF-VIP
|18K
|USDSGD-VIP
|7.5K
|AUDJPY-VIP
|5.9K
|EURCHF-VIP
|7.1K
|CADCHF-VIP
|2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +565.26 USD
Schlechtester Trade: -127 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -630.89 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
