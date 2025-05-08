SeñalesSecciones
Yui Ming Wan

STEVE RLKS_10YR_1M_2M VT057

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 314
Transacciones Rentables:
1 878 (81.15%)
Transacciones Irrentables:
436 (18.84%)
Mejor transacción:
565.26 USD
Peor transacción:
-127.45 USD
Beneficio Bruto:
10 874.60 USD (471 656 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 007.17 USD (292 204 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
52 (67.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
743.29 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.29%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
9.13
Transacciones Largas:
1 172 (50.65%)
Transacciones Cortas:
1 142 (49.35%)
Factor de Beneficio:
2.17
Beneficio Esperado:
2.54 USD
Beneficio medio:
5.79 USD
Pérdidas medias:
-11.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-630.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-630.89 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.78%
Pronóstico anual:
33.77%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
642.98 USD (2.64%)
Reducción relativa:
De balance:
2.64% (642.98 USD)
De fondos:
43.66% (8 969.67 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 482
EURJPY-VIP 409
GBPNZD-VIP 375
USDCHF-VIP 259
AUDSGD-VIP 193
AUDCAD-VIP 191
AUDUSD-VIP 108
CHFJPY-VIP 88
AUDCHF-VIP 85
USDSGD-VIP 43
AUDJPY-VIP 35
EURCHF-VIP 24
CADCHF-VIP 22
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 1K
EURJPY-VIP 639
GBPNZD-VIP 1.3K
USDCHF-VIP 584
AUDSGD-VIP 239
AUDCAD-VIP 424
AUDUSD-VIP 456
CHFJPY-VIP 129
AUDCHF-VIP 421
USDSGD-VIP 134
AUDJPY-VIP 98
EURCHF-VIP 195
CADCHF-VIP 257
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 11K
EURJPY-VIP 24K
GBPNZD-VIP 39K
USDCHF-VIP 16K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 14K
CHFJPY-VIP 9.8K
AUDCHF-VIP 18K
USDSGD-VIP 7.5K
AUDJPY-VIP 5.9K
EURCHF-VIP 7.1K
CADCHF-VIP 2.4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +565.26 USD
Peor transacción: -127 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +67.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -630.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.17 08:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.28 20:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 05:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
