- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 314
Transacciones Rentables:
1 878 (81.15%)
Transacciones Irrentables:
436 (18.84%)
Mejor transacción:
565.26 USD
Peor transacción:
-127.45 USD
Beneficio Bruto:
10 874.60 USD (471 656 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 007.17 USD (292 204 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
52 (67.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
743.29 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.29%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
9.13
Transacciones Largas:
1 172 (50.65%)
Transacciones Cortas:
1 142 (49.35%)
Factor de Beneficio:
2.17
Beneficio Esperado:
2.54 USD
Beneficio medio:
5.79 USD
Pérdidas medias:
-11.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-630.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-630.89 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.78%
Pronóstico anual:
33.77%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
642.98 USD (2.64%)
Reducción relativa:
De balance:
2.64% (642.98 USD)
De fondos:
43.66% (8 969.67 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|482
|EURJPY-VIP
|409
|GBPNZD-VIP
|375
|USDCHF-VIP
|259
|AUDSGD-VIP
|193
|AUDCAD-VIP
|191
|AUDUSD-VIP
|108
|CHFJPY-VIP
|88
|AUDCHF-VIP
|85
|USDSGD-VIP
|43
|AUDJPY-VIP
|35
|EURCHF-VIP
|24
|CADCHF-VIP
|22
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPAUD-VIP
|1K
|EURJPY-VIP
|639
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|USDCHF-VIP
|584
|AUDSGD-VIP
|239
|AUDCAD-VIP
|424
|AUDUSD-VIP
|456
|CHFJPY-VIP
|129
|AUDCHF-VIP
|421
|USDSGD-VIP
|134
|AUDJPY-VIP
|98
|EURCHF-VIP
|195
|CADCHF-VIP
|257
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPAUD-VIP
|11K
|EURJPY-VIP
|24K
|GBPNZD-VIP
|39K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|14K
|CHFJPY-VIP
|9.8K
|AUDCHF-VIP
|18K
|USDSGD-VIP
|7.5K
|AUDJPY-VIP
|5.9K
|EURCHF-VIP
|7.1K
|CADCHF-VIP
|2.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +565.26 USD
Peor transacción: -127 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +67.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -630.89 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios