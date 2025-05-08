- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 314
Negociações com lucro:
1 878 (81.15%)
Negociações com perda:
436 (18.84%)
Melhor negociação:
565.26 USD
Pior negociação:
-127.45 USD
Lucro bruto:
10 874.60 USD (471 656 pips)
Perda bruta:
-5 007.17 USD (292 204 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (67.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
743.29 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.29%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
9.13
Negociações longas:
1 172 (50.65%)
Negociações curtas:
1 142 (49.35%)
Fator de lucro:
2.17
Valor esperado:
2.54 USD
Lucro médio:
5.79 USD
Perda média:
-11.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-630.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-630.89 USD (6)
Crescimento mensal:
2.78%
Previsão anual:
33.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
642.98 USD (2.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.64% (642.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.66% (8 969.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|482
|EURJPY-VIP
|409
|GBPNZD-VIP
|375
|USDCHF-VIP
|259
|AUDSGD-VIP
|193
|AUDCAD-VIP
|191
|AUDUSD-VIP
|108
|CHFJPY-VIP
|88
|AUDCHF-VIP
|85
|USDSGD-VIP
|43
|AUDJPY-VIP
|35
|EURCHF-VIP
|24
|CADCHF-VIP
|22
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|1K
|EURJPY-VIP
|639
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|USDCHF-VIP
|584
|AUDSGD-VIP
|239
|AUDCAD-VIP
|424
|AUDUSD-VIP
|456
|CHFJPY-VIP
|129
|AUDCHF-VIP
|421
|USDSGD-VIP
|134
|AUDJPY-VIP
|98
|EURCHF-VIP
|195
|CADCHF-VIP
|257
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|11K
|EURJPY-VIP
|24K
|GBPNZD-VIP
|39K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|14K
|CHFJPY-VIP
|9.8K
|AUDCHF-VIP
|18K
|USDSGD-VIP
|7.5K
|AUDJPY-VIP
|5.9K
|EURCHF-VIP
|7.1K
|CADCHF-VIP
|2.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +565.26 USD
Pior negociação: -127 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +67.51 USD
Máxima perda consecutiva: -630.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários