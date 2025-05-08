SinaisSeções
Yui Ming Wan

STEVE RLKS_10YR_1M_2M VT057

Yui Ming Wan
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 314
Negociações com lucro:
1 878 (81.15%)
Negociações com perda:
436 (18.84%)
Melhor negociação:
565.26 USD
Pior negociação:
-127.45 USD
Lucro bruto:
10 874.60 USD (471 656 pips)
Perda bruta:
-5 007.17 USD (292 204 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (67.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
743.29 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.29%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
9.13
Negociações longas:
1 172 (50.65%)
Negociações curtas:
1 142 (49.35%)
Fator de lucro:
2.17
Valor esperado:
2.54 USD
Lucro médio:
5.79 USD
Perda média:
-11.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-630.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-630.89 USD (6)
Crescimento mensal:
2.78%
Previsão anual:
33.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
642.98 USD (2.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.64% (642.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.66% (8 969.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 482
EURJPY-VIP 409
GBPNZD-VIP 375
USDCHF-VIP 259
AUDSGD-VIP 193
AUDCAD-VIP 191
AUDUSD-VIP 108
CHFJPY-VIP 88
AUDCHF-VIP 85
USDSGD-VIP 43
AUDJPY-VIP 35
EURCHF-VIP 24
CADCHF-VIP 22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 1K
EURJPY-VIP 639
GBPNZD-VIP 1.3K
USDCHF-VIP 584
AUDSGD-VIP 239
AUDCAD-VIP 424
AUDUSD-VIP 456
CHFJPY-VIP 129
AUDCHF-VIP 421
USDSGD-VIP 134
AUDJPY-VIP 98
EURCHF-VIP 195
CADCHF-VIP 257
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 11K
EURJPY-VIP 24K
GBPNZD-VIP 39K
USDCHF-VIP 16K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 14K
CHFJPY-VIP 9.8K
AUDCHF-VIP 18K
USDSGD-VIP 7.5K
AUDJPY-VIP 5.9K
EURCHF-VIP 7.1K
CADCHF-VIP 2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +565.26 USD
Pior negociação: -127 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +67.51 USD
Máxima perda consecutiva: -630.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

