Yui Ming Wan

STEVE_K RLKS_10YR_1M_2M VT057

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 502
Bénéfice trades:
1 229 (81.82%)
Perte trades:
273 (18.18%)
Meilleure transaction:
404.53 USD
Pire transaction:
-109.95 USD
Bénéfice brut:
5 839.11 USD (298 259 pips)
Perte brute:
-2 598.66 USD (173 360 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (67.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
555.09 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.62%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
6.38
Longs trades:
759 (50.53%)
Courts trades:
743 (49.47%)
Facteur de profit:
2.25
Rendement attendu:
2.16 USD
Bénéfice moyen:
4.75 USD
Perte moyenne:
-9.52 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-508.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-508.08 USD (6)
Croissance mensuelle:
2.67%
Prévision annuelle:
32.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
508.08 USD (2.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.32% (508.08 USD)
Par fonds propres:
18.60% (3 766.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY-VIP 284
GBPAUD-VIP 277
GBPNZD-VIP 212
USDCHF-VIP 181
AUDSGD-VIP 118
AUDCAD-VIP 114
CHFJPY-VIP 88
AUDUSD-VIP 71
AUDCHF-VIP 51
USDSGD-VIP 43
AUDJPY-VIP 35
EURCHF-VIP 16
CADCHF-VIP 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY-VIP 349
GBPAUD-VIP 499
GBPNZD-VIP 595
USDCHF-VIP 421
AUDSGD-VIP 146
AUDCAD-VIP 223
CHFJPY-VIP 129
AUDUSD-VIP 283
AUDCHF-VIP 212
USDSGD-VIP 134
AUDJPY-VIP 98
EURCHF-VIP 90
CADCHF-VIP 62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY-VIP 11K
GBPAUD-VIP 16K
GBPNZD-VIP 21K
USDCHF-VIP 11K
AUDSGD-VIP 8.1K
AUDCAD-VIP 8K
CHFJPY-VIP 9.8K
AUDUSD-VIP 8.5K
AUDCHF-VIP 10K
USDSGD-VIP 7.5K
AUDJPY-VIP 5.9K
EURCHF-VIP 4.6K
CADCHF-VIP 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +404.53 USD
Pire transaction: -110 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +67.51 USD
Perte consécutive maximale: -508.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 21:55
No swaps are charged
2025.06.30 21:55
No swaps are charged
2025.06.30 11:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 13:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 06:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 05:36
Share of trading days is too low
2025.05.08 05:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 04:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
