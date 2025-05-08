СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / STEVE RLKS_10YR_1M_2M VT057
Yui Ming Wan

STEVE RLKS_10YR_1M_2M VT057

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 311
Прибыльных трейдов:
1 875 (81.13%)
Убыточных трейдов:
436 (18.87%)
Лучший трейд:
565.26 USD
Худший трейд:
-127.45 USD
Общая прибыль:
10 868.43 USD (471 158 pips)
Общий убыток:
-5 007.17 USD (292 204 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (67.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
743.29 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.24%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
9.12
Длинных трейдов:
1 170 (50.63%)
Коротких трейдов:
1 141 (49.37%)
Профит фактор:
2.17
Мат. ожидание:
2.54 USD
Средняя прибыль:
5.80 USD
Средний убыток:
-11.48 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-630.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-630.89 USD (6)
Прирост в месяц:
3.63%
Годовой прогноз:
44.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
642.98 USD (2.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.64% (642.98 USD)
По эквити:
43.66% (8 969.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 482
EURJPY-VIP 407
GBPNZD-VIP 374
USDCHF-VIP 259
AUDSGD-VIP 193
AUDCAD-VIP 191
AUDUSD-VIP 108
CHFJPY-VIP 88
AUDCHF-VIP 85
USDSGD-VIP 43
AUDJPY-VIP 35
EURCHF-VIP 24
CADCHF-VIP 22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 1K
EURJPY-VIP 636
GBPNZD-VIP 1.3K
USDCHF-VIP 584
AUDSGD-VIP 239
AUDCAD-VIP 424
AUDUSD-VIP 456
CHFJPY-VIP 129
AUDCHF-VIP 421
USDSGD-VIP 134
AUDJPY-VIP 98
EURCHF-VIP 195
CADCHF-VIP 257
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 11K
EURJPY-VIP 24K
GBPNZD-VIP 39K
USDCHF-VIP 16K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 14K
CHFJPY-VIP 9.8K
AUDCHF-VIP 18K
USDSGD-VIP 7.5K
AUDJPY-VIP 5.9K
EURCHF-VIP 7.1K
CADCHF-VIP 2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +565.26 USD
Худший трейд: -127 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +67.51 USD
Макс. убыток в серии: -630.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.17 08:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.28 20:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 05:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика