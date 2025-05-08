- Прирост
Всего трейдов:
2 311
Прибыльных трейдов:
1 875 (81.13%)
Убыточных трейдов:
436 (18.87%)
Лучший трейд:
565.26 USD
Худший трейд:
-127.45 USD
Общая прибыль:
10 868.43 USD (471 158 pips)
Общий убыток:
-5 007.17 USD (292 204 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (67.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
743.29 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.24%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
9.12
Длинных трейдов:
1 170 (50.63%)
Коротких трейдов:
1 141 (49.37%)
Профит фактор:
2.17
Мат. ожидание:
2.54 USD
Средняя прибыль:
5.80 USD
Средний убыток:
-11.48 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-630.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-630.89 USD (6)
Прирост в месяц:
3.63%
Годовой прогноз:
44.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
642.98 USD (2.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.64% (642.98 USD)
По эквити:
43.66% (8 969.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|482
|EURJPY-VIP
|407
|GBPNZD-VIP
|374
|USDCHF-VIP
|259
|AUDSGD-VIP
|193
|AUDCAD-VIP
|191
|AUDUSD-VIP
|108
|CHFJPY-VIP
|88
|AUDCHF-VIP
|85
|USDSGD-VIP
|43
|AUDJPY-VIP
|35
|EURCHF-VIP
|24
|CADCHF-VIP
|22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|1K
|EURJPY-VIP
|636
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|USDCHF-VIP
|584
|AUDSGD-VIP
|239
|AUDCAD-VIP
|424
|AUDUSD-VIP
|456
|CHFJPY-VIP
|129
|AUDCHF-VIP
|421
|USDSGD-VIP
|134
|AUDJPY-VIP
|98
|EURCHF-VIP
|195
|CADCHF-VIP
|257
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|11K
|EURJPY-VIP
|24K
|GBPNZD-VIP
|39K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|14K
|CHFJPY-VIP
|9.8K
|AUDCHF-VIP
|18K
|USDSGD-VIP
|7.5K
|AUDJPY-VIP
|5.9K
|EURCHF-VIP
|7.1K
|CADCHF-VIP
|2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +565.26 USD
Худший трейд: -127 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +67.51 USD
Макс. убыток в серии: -630.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов