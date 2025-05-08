시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / STEVE RLKS_10YR_1M_2M VT057
Yui Ming Wan

STEVE RLKS_10YR_1M_2M VT057

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 31%
VTMarkets-Live 4
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 368
이익 거래:
1 922 (81.16%)
손실 거래:
446 (18.83%)
최고의 거래:
565.26 USD
최악의 거래:
-127.45 USD
총 수익:
11 113.07 USD (482 331 pips)
총 손실:
-5 082.07 USD (296 986 pips)
연속 최대 이익:
52 (67.51 USD)
연속 최대 이익:
743.29 USD (2)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.55%
최근 거래:
27 분 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
9.38
롱(주식매수):
1 211 (51.14%)
숏(주식차입매도):
1 157 (48.86%)
수익 요인:
2.19
기대수익:
2.55 USD
평균 이익:
5.78 USD
평균 손실:
-11.39 USD
연속 최대 손실:
6 (-630.89 USD)
연속 최대 손실:
-630.89 USD (6)
월별 성장률:
2.01%
연간 예측:
24.36%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
642.98 USD (2.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.64% (642.98 USD)
자본금별:
44.05% (9 074.96 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPAUD-VIP 512
EURJPY-VIP 409
GBPNZD-VIP 384
USDCHF-VIP 267
AUDSGD-VIP 194
AUDCAD-VIP 194
AUDUSD-VIP 109
CHFJPY-VIP 88
AUDCHF-VIP 87
USDSGD-VIP 43
AUDJPY-VIP 35
EURCHF-VIP 24
CADCHF-VIP 22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPAUD-VIP 1.1K
EURJPY-VIP 639
GBPNZD-VIP 1.3K
USDCHF-VIP 629
AUDSGD-VIP 240
AUDCAD-VIP 431
AUDUSD-VIP 460
CHFJPY-VIP 129
AUDCHF-VIP 438
USDSGD-VIP 134
AUDJPY-VIP 98
EURCHF-VIP 195
CADCHF-VIP 257
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPAUD-VIP 13K
EURJPY-VIP 24K
GBPNZD-VIP 41K
USDCHF-VIP 16K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 14K
CHFJPY-VIP 9.8K
AUDCHF-VIP 18K
USDSGD-VIP 7.5K
AUDJPY-VIP 5.9K
EURCHF-VIP 7.1K
CADCHF-VIP 2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +565.26 USD
최악의 거래: -127 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +67.51 USD
연속 최대 손실: -630.89 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.17 08:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.28 20:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 05:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오