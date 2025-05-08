- 자본
- 축소
트레이드:
2 368
이익 거래:
1 922 (81.16%)
손실 거래:
446 (18.83%)
최고의 거래:
565.26 USD
최악의 거래:
-127.45 USD
총 수익:
11 113.07 USD (482 331 pips)
총 손실:
-5 082.07 USD (296 986 pips)
연속 최대 이익:
52 (67.51 USD)
연속 최대 이익:
743.29 USD (2)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.55%
최근 거래:
27 분 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
9.38
롱(주식매수):
1 211 (51.14%)
숏(주식차입매도):
1 157 (48.86%)
수익 요인:
2.19
기대수익:
2.55 USD
평균 이익:
5.78 USD
평균 손실:
-11.39 USD
연속 최대 손실:
6 (-630.89 USD)
연속 최대 손실:
-630.89 USD (6)
월별 성장률:
2.01%
연간 예측:
24.36%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
642.98 USD (2.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.64% (642.98 USD)
자본금별:
44.05% (9 074.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|512
|EURJPY-VIP
|409
|GBPNZD-VIP
|384
|USDCHF-VIP
|267
|AUDSGD-VIP
|194
|AUDCAD-VIP
|194
|AUDUSD-VIP
|109
|CHFJPY-VIP
|88
|AUDCHF-VIP
|87
|USDSGD-VIP
|43
|AUDJPY-VIP
|35
|EURCHF-VIP
|24
|CADCHF-VIP
|22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|1.1K
|EURJPY-VIP
|639
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|USDCHF-VIP
|629
|AUDSGD-VIP
|240
|AUDCAD-VIP
|431
|AUDUSD-VIP
|460
|CHFJPY-VIP
|129
|AUDCHF-VIP
|438
|USDSGD-VIP
|134
|AUDJPY-VIP
|98
|EURCHF-VIP
|195
|CADCHF-VIP
|257
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|13K
|EURJPY-VIP
|24K
|GBPNZD-VIP
|41K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|14K
|CHFJPY-VIP
|9.8K
|AUDCHF-VIP
|18K
|USDSGD-VIP
|7.5K
|AUDJPY-VIP
|5.9K
|EURCHF-VIP
|7.1K
|CADCHF-VIP
|2.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음