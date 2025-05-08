SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / STEVE RLKS_8YR_1M VT056
Yui Ming Wan

STEVE RLKS_8YR_1M VT056

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
VTMarkets-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 357
Bénéfice trades:
1 099 (80.98%)
Perte trades:
258 (19.01%)
Meilleure transaction:
280.43 USD
Pire transaction:
-87.89 USD
Bénéfice brut:
5 882.53 USD (271 609 pips)
Perte brute:
-2 347.03 USD (156 651 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (46.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
368.34 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.74%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
10.25
Longs trades:
716 (52.76%)
Courts trades:
641 (47.24%)
Facteur de profit:
2.51
Rendement attendu:
2.61 USD
Bénéfice moyen:
5.35 USD
Perte moyenne:
-9.10 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-344.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-344.77 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.16%
Prévision annuelle:
38.57%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
344.77 USD (1.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.64% (344.77 USD)
Par fonds propres:
7.63% (1 542.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD-VIP 369
EURJPY-VIP 288
GBPNZD-VIP 216
AUDCAD-VIP 101
USDSGD-VIP 94
EURUSD-VIP 86
AUDSGD-VIP 61
AUDUSD-VIP 49
NZDUSD-VIP 35
AUDCHF-VIP 25
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 371
EURJPY-VIP 314
GBPNZD-VIP 614
AUDCAD-VIP 306
USDSGD-VIP 373
EURUSD-VIP 748
AUDSGD-VIP 51
AUDUSD-VIP 436
NZDUSD-VIP 37
AUDCHF-VIP 71
EURCHF-VIP 97
CADCHF-VIP 118
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 13K
EURJPY-VIP 7.8K
GBPNZD-VIP 24K
AUDCAD-VIP 11K
USDSGD-VIP 13K
EURUSD-VIP 14K
AUDSGD-VIP 4.2K
AUDUSD-VIP 14K
NZDUSD-VIP 2.1K
AUDCHF-VIP 3.4K
EURCHF-VIP 5K
CADCHF-VIP 3.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +280.43 USD
Pire transaction: -88 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +46.84 USD
Perte consécutive maximale: -344.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 07:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 05:36
Share of trading days is too low
2025.05.08 05:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 04:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
STEVE RLKS_8YR_1M VT056
30 USD par mois
18%
0
0
USD
21K
USD
21
100%
1 357
80%
100%
2.50
2.61
USD
8%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.