交易:
2 040
盈利交易:
1 639 (80.34%)
亏损交易:
401 (19.66%)
最好交易:
333.91 USD
最差交易:
-104.19 USD
毛利:
10 042.28 USD (421 305 pips)
毛利亏损:
-4 547.99 USD (265 648 pips)
最大连续赢利:
36 (46.84 USD)
最大连续盈利:
368.34 USD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.02%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
3 天
采收率:
13.83
长期交易:
1 061 (52.01%)
短期交易:
979 (47.99%)
利润因子:
2.21
预期回报:
2.69 USD
平均利润:
6.13 USD
平均损失:
-11.34 USD
最大连续失误:
5 (-344.77 USD)
最大连续亏损:
-352.22 USD (4)
每月增长:
1.87%
年度预测:
22.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
397.40 USD (1.64%)
相对跌幅:
结余:
1.80% (397.40 USD)
净值:
9.12% (1 853.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|593
|EURJPY-VIP
|452
|GBPNZD-VIP
|362
|AUDCAD-VIP
|164
|USDSGD-VIP
|119
|EURUSD-VIP
|105
|AUDUSD-VIP
|72
|AUDSGD-VIP
|61
|NZDUSD-VIP
|35
|CADCHF-VIP
|26
|EURCHF-VIP
|26
|AUDCHF-VIP
|25
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|597
|EURJPY-VIP
|628
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|AUDCAD-VIP
|539
|USDSGD-VIP
|319
|EURUSD-VIP
|850
|AUDUSD-VIP
|670
|AUDSGD-VIP
|51
|NZDUSD-VIP
|37
|CADCHF-VIP
|293
|EURCHF-VIP
|185
|AUDCHF-VIP
|71
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|8.2K
|EURJPY-VIP
|14K
|GBPNZD-VIP
|38K
|AUDCAD-VIP
|19K
|USDSGD-VIP
|17K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDUSD-VIP
|21K
|AUDSGD-VIP
|4.2K
|NZDUSD-VIP
|2.1K
|CADCHF-VIP
|6.2K
|EURCHF-VIP
|7.1K
|AUDCHF-VIP
|3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +333.91 USD
最差交易: -104 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +46.84 USD
最大连续亏损: -344.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
每月30 USD
29%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
34
100%
2 040
80%
100%
2.20
2.69
USD
USD
9%
1:500