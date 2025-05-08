SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / STEVE RLKS_8YR_1M VT056
Yui Ming Wan

STEVE RLKS_8YR_1M VT056

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 29%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 050
Gewinntrades:
1 647 (80.34%)
Verlusttrades:
403 (19.66%)
Bester Trade:
333.91 USD
Schlechtester Trade:
-104.19 USD
Bruttoprofit:
10 075.09 USD (423 358 pips)
Bruttoverlust:
-4 559.02 USD (266 519 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (46.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
368.34 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.02%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
13.88
Long-Positionen:
1 066 (52.00%)
Short-Positionen:
984 (48.00%)
Profit-Faktor:
2.21
Mathematische Gewinnerwartung:
2.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-344.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-352.22 USD (4)
Wachstum pro Monat :
1.42%
Jahresprognose:
17.26%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
397.40 USD (1.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.80% (397.40 USD)
Kapital:
9.12% (1 853.61 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 595
EURJPY-VIP 455
GBPNZD-VIP 366
AUDCAD-VIP 165
USDSGD-VIP 119
EURUSD-VIP 105
AUDUSD-VIP 72
AUDSGD-VIP 61
NZDUSD-VIP 35
CADCHF-VIP 26
EURCHF-VIP 26
AUDCHF-VIP 25
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 599
EURJPY-VIP 629
GBPNZD-VIP 1.3K
AUDCAD-VIP 542
USDSGD-VIP 319
EURUSD-VIP 850
AUDUSD-VIP 670
AUDSGD-VIP 51
NZDUSD-VIP 37
CADCHF-VIP 293
EURCHF-VIP 185
AUDCHF-VIP 71
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 8.3K
EURJPY-VIP 14K
GBPNZD-VIP 39K
AUDCAD-VIP 19K
USDSGD-VIP 17K
EURUSD-VIP 19K
AUDUSD-VIP 21K
AUDSGD-VIP 4.2K
NZDUSD-VIP 2.1K
CADCHF-VIP 6.2K
EURCHF-VIP 7.1K
AUDCHF-VIP 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +333.91 USD
Schlechtester Trade: -104 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -344.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 07:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 05:36
Share of trading days is too low
2025.05.08 05:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 04:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
STEVE RLKS_8YR_1M VT056
30 USD pro Monat
29%
0
0
USD
20K
USD
34
100%
2 050
80%
100%
2.20
2.69
USD
9%
1:500
