トレード:
2 044
利益トレード:
1 642 (80.33%)
損失トレード:
402 (19.67%)
ベストトレード:
333.91 USD
最悪のトレード:
-104.19 USD
総利益:
10 054.71 USD (422 079 pips)
総損失:
-4 555.79 USD (266 218 pips)
最大連続の勝ち:
36 (46.84 USD)
最大連続利益:
368.34 USD (2)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.02%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
13.84
長いトレード:
1 062 (51.96%)
短いトレード:
982 (48.04%)
プロフィットファクター:
2.21
期待されたペイオフ:
2.69 USD
平均利益:
6.12 USD
平均損失:
-11.33 USD
最大連続の負け:
5 (-344.77 USD)
最大連続損失:
-352.22 USD (4)
月間成長:
1.53%
年間予想:
19.21%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
397.40 USD (1.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.80% (397.40 USD)
エクイティによる:
9.12% (1 853.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|593
|EURJPY-VIP
|455
|GBPNZD-VIP
|363
|AUDCAD-VIP
|164
|USDSGD-VIP
|119
|EURUSD-VIP
|105
|AUDUSD-VIP
|72
|AUDSGD-VIP
|61
|NZDUSD-VIP
|35
|CADCHF-VIP
|26
|EURCHF-VIP
|26
|AUDCHF-VIP
|25
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|597
|EURJPY-VIP
|629
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|AUDCAD-VIP
|539
|USDSGD-VIP
|319
|EURUSD-VIP
|850
|AUDUSD-VIP
|670
|AUDSGD-VIP
|51
|NZDUSD-VIP
|37
|CADCHF-VIP
|293
|EURCHF-VIP
|185
|AUDCHF-VIP
|71
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|8.2K
|EURJPY-VIP
|14K
|GBPNZD-VIP
|38K
|AUDCAD-VIP
|19K
|USDSGD-VIP
|17K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDUSD-VIP
|21K
|AUDSGD-VIP
|4.2K
|NZDUSD-VIP
|2.1K
|CADCHF-VIP
|6.2K
|EURCHF-VIP
|7.1K
|AUDCHF-VIP
|3.4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +333.91 USD
最悪のトレード: -104 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +46.84 USD
最大連続損失: -344.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
