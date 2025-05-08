SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / STEVE RLKS_8YR_1M VT056
Yui Ming Wan

STEVE RLKS_8YR_1M VT056

Yui Ming Wan
0 reviews
Reliability
33 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 29%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 036
Profit Trades:
1 637 (80.40%)
Loss Trades:
399 (19.60%)
Best trade:
333.91 USD
Worst trade:
-104.19 USD
Gross Profit:
10 014.02 USD (420 325 pips)
Gross Loss:
-4 529.04 USD (264 360 pips)
Maximum consecutive wins:
36 (46.84 USD)
Maximal consecutive profit:
368.34 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
2.02%
Latest trade:
35 minutes ago
Trades per week:
66
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
13.80
Long Trades:
1 060 (52.06%)
Short Trades:
976 (47.94%)
Profit Factor:
2.21
Expected Payoff:
2.69 USD
Average Profit:
6.12 USD
Average Loss:
-11.35 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-344.77 USD)
Maximal consecutive loss:
-352.22 USD (4)
Monthly growth:
2.03%
Annual Forecast:
24.69%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
397.40 USD (1.64%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.80% (397.40 USD)
By Equity:
9.12% (1 853.61 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPAUD-VIP 593
EURJPY-VIP 448
GBPNZD-VIP 362
AUDCAD-VIP 164
USDSGD-VIP 119
EURUSD-VIP 105
AUDUSD-VIP 72
AUDSGD-VIP 61
NZDUSD-VIP 35
CADCHF-VIP 26
EURCHF-VIP 26
AUDCHF-VIP 25
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 597
EURJPY-VIP 618
GBPNZD-VIP 1.3K
AUDCAD-VIP 539
USDSGD-VIP 319
EURUSD-VIP 850
AUDUSD-VIP 670
AUDSGD-VIP 51
NZDUSD-VIP 37
CADCHF-VIP 293
EURCHF-VIP 185
AUDCHF-VIP 71
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 8.2K
EURJPY-VIP 15K
GBPNZD-VIP 38K
AUDCAD-VIP 19K
USDSGD-VIP 17K
EURUSD-VIP 19K
AUDUSD-VIP 21K
AUDSGD-VIP 4.2K
NZDUSD-VIP 2.1K
CADCHF-VIP 6.2K
EURCHF-VIP 7.1K
AUDCHF-VIP 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +333.91 USD
Worst trade: -104 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +46.84 USD
Maximal consecutive loss: -344.77 USD

No reviews
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 07:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 05:36
Share of trading days is too low
2025.05.08 05:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 04:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
STEVE RLKS_8YR_1M VT056
30 USD per month
29%
0
0
USD
20K
USD
33
100%
2 036
80%
100%
2.21
2.69
USD
9%
1:500
Copy

