СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / STEVE RLKS_8YR_1M VT056
Yui Ming Wan

STEVE RLKS_8YR_1M VT056

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 29%
VTMarkets-Live 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 039
Прибыльных трейдов:
1 638 (80.33%)
Убыточных трейдов:
401 (19.67%)
Лучший трейд:
333.91 USD
Худший трейд:
-104.19 USD
Общая прибыль:
10 040.66 USD (421 184 pips)
Общий убыток:
-4 547.99 USD (265 648 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (46.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
368.34 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.02%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
13.82
Длинных трейдов:
1 060 (51.99%)
Коротких трейдов:
979 (48.01%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
2.69 USD
Средняя прибыль:
6.13 USD
Средний убыток:
-11.34 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-344.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-352.22 USD (4)
Прирост в месяц:
2.04%
Годовой прогноз:
24.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
397.40 USD (1.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.80% (397.40 USD)
По эквити:
9.12% (1 853.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 593
EURJPY-VIP 451
GBPNZD-VIP 362
AUDCAD-VIP 164
USDSGD-VIP 119
EURUSD-VIP 105
AUDUSD-VIP 72
AUDSGD-VIP 61
NZDUSD-VIP 35
CADCHF-VIP 26
EURCHF-VIP 26
AUDCHF-VIP 25
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 597
EURJPY-VIP 626
GBPNZD-VIP 1.3K
AUDCAD-VIP 539
USDSGD-VIP 319
EURUSD-VIP 850
AUDUSD-VIP 670
AUDSGD-VIP 51
NZDUSD-VIP 37
CADCHF-VIP 293
EURCHF-VIP 185
AUDCHF-VIP 71
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 8.2K
EURJPY-VIP 14K
GBPNZD-VIP 38K
AUDCAD-VIP 19K
USDSGD-VIP 17K
EURUSD-VIP 19K
AUDUSD-VIP 21K
AUDSGD-VIP 4.2K
NZDUSD-VIP 2.1K
CADCHF-VIP 6.2K
EURCHF-VIP 7.1K
AUDCHF-VIP 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +333.91 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +46.84 USD
Макс. убыток в серии: -344.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 07:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 05:36
Share of trading days is too low
2025.05.08 05:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 04:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
STEVE RLKS_8YR_1M VT056
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
20K
USD
33
100%
2 039
80%
100%
2.20
2.69
USD
9%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.