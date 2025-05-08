- Прирост
Всего трейдов:
2 039
Прибыльных трейдов:
1 638 (80.33%)
Убыточных трейдов:
401 (19.67%)
Лучший трейд:
333.91 USD
Худший трейд:
-104.19 USD
Общая прибыль:
10 040.66 USD (421 184 pips)
Общий убыток:
-4 547.99 USD (265 648 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (46.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
368.34 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.02%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
13.82
Длинных трейдов:
1 060 (51.99%)
Коротких трейдов:
979 (48.01%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
2.69 USD
Средняя прибыль:
6.13 USD
Средний убыток:
-11.34 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-344.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-352.22 USD (4)
Прирост в месяц:
2.04%
Годовой прогноз:
24.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
397.40 USD (1.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.80% (397.40 USD)
По эквити:
9.12% (1 853.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|593
|EURJPY-VIP
|451
|GBPNZD-VIP
|362
|AUDCAD-VIP
|164
|USDSGD-VIP
|119
|EURUSD-VIP
|105
|AUDUSD-VIP
|72
|AUDSGD-VIP
|61
|NZDUSD-VIP
|35
|CADCHF-VIP
|26
|EURCHF-VIP
|26
|AUDCHF-VIP
|25
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|597
|EURJPY-VIP
|626
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|AUDCAD-VIP
|539
|USDSGD-VIP
|319
|EURUSD-VIP
|850
|AUDUSD-VIP
|670
|AUDSGD-VIP
|51
|NZDUSD-VIP
|37
|CADCHF-VIP
|293
|EURCHF-VIP
|185
|AUDCHF-VIP
|71
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|8.2K
|EURJPY-VIP
|14K
|GBPNZD-VIP
|38K
|AUDCAD-VIP
|19K
|USDSGD-VIP
|17K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDUSD-VIP
|21K
|AUDSGD-VIP
|4.2K
|NZDUSD-VIP
|2.1K
|CADCHF-VIP
|6.2K
|EURCHF-VIP
|7.1K
|AUDCHF-VIP
|3.4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
