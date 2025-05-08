SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / STEVE RLKS_8YR_1M VT056
Yui Ming Wan

STEVE RLKS_8YR_1M VT056

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 29%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 044
Transacciones Rentables:
1 642 (80.33%)
Transacciones Irrentables:
402 (19.67%)
Mejor transacción:
333.91 USD
Peor transacción:
-104.19 USD
Beneficio Bruto:
10 054.71 USD (422 079 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 555.79 USD (266 218 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (46.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
368.34 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.02%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
13.84
Transacciones Largas:
1 062 (51.96%)
Transacciones Cortas:
982 (48.04%)
Factor de Beneficio:
2.21
Beneficio Esperado:
2.69 USD
Beneficio medio:
6.12 USD
Pérdidas medias:
-11.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-344.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-352.22 USD (4)
Crecimiento al mes:
1.53%
Pronóstico anual:
19.21%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
397.40 USD (1.64%)
Reducción relativa:
De balance:
1.80% (397.40 USD)
De fondos:
9.12% (1 853.61 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 593
EURJPY-VIP 455
GBPNZD-VIP 363
AUDCAD-VIP 164
USDSGD-VIP 119
EURUSD-VIP 105
AUDUSD-VIP 72
AUDSGD-VIP 61
NZDUSD-VIP 35
CADCHF-VIP 26
EURCHF-VIP 26
AUDCHF-VIP 25
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 597
EURJPY-VIP 629
GBPNZD-VIP 1.3K
AUDCAD-VIP 539
USDSGD-VIP 319
EURUSD-VIP 850
AUDUSD-VIP 670
AUDSGD-VIP 51
NZDUSD-VIP 37
CADCHF-VIP 293
EURCHF-VIP 185
AUDCHF-VIP 71
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 8.2K
EURJPY-VIP 14K
GBPNZD-VIP 38K
AUDCAD-VIP 19K
USDSGD-VIP 17K
EURUSD-VIP 19K
AUDUSD-VIP 21K
AUDSGD-VIP 4.2K
NZDUSD-VIP 2.1K
CADCHF-VIP 6.2K
EURCHF-VIP 7.1K
AUDCHF-VIP 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +333.91 USD
Peor transacción: -104 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +46.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -344.77 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 07:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 05:36
Share of trading days is too low
2025.05.08 05:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 04:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
