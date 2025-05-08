- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 044
Negociações com lucro:
1 642 (80.33%)
Negociações com perda:
402 (19.67%)
Melhor negociação:
333.91 USD
Pior negociação:
-104.19 USD
Lucro bruto:
10 054.71 USD (422 079 pips)
Perda bruta:
-4 555.79 USD (266 218 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (46.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
368.34 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.02%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
13.84
Negociações longas:
1 062 (51.96%)
Negociações curtas:
982 (48.04%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
2.69 USD
Lucro médio:
6.12 USD
Perda média:
-11.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-344.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-352.22 USD (4)
Crescimento mensal:
1.53%
Previsão anual:
19.21%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
397.40 USD (1.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.80% (397.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.12% (1 853.61 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|593
|EURJPY-VIP
|455
|GBPNZD-VIP
|363
|AUDCAD-VIP
|164
|USDSGD-VIP
|119
|EURUSD-VIP
|105
|AUDUSD-VIP
|72
|AUDSGD-VIP
|61
|NZDUSD-VIP
|35
|CADCHF-VIP
|26
|EURCHF-VIP
|26
|AUDCHF-VIP
|25
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|597
|EURJPY-VIP
|629
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|AUDCAD-VIP
|539
|USDSGD-VIP
|319
|EURUSD-VIP
|850
|AUDUSD-VIP
|670
|AUDSGD-VIP
|51
|NZDUSD-VIP
|37
|CADCHF-VIP
|293
|EURCHF-VIP
|185
|AUDCHF-VIP
|71
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|8.2K
|EURJPY-VIP
|14K
|GBPNZD-VIP
|38K
|AUDCAD-VIP
|19K
|USDSGD-VIP
|17K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDUSD-VIP
|21K
|AUDSGD-VIP
|4.2K
|NZDUSD-VIP
|2.1K
|CADCHF-VIP
|6.2K
|EURCHF-VIP
|7.1K
|AUDCHF-VIP
|3.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +333.91 USD
Pior negociação: -104 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +46.84 USD
Máxima perda consecutiva: -344.77 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
29%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
34
100%
2 044
80%
100%
2.20
2.69
USD
USD
9%
1:500