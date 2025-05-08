SinaisSeções
Yui Ming Wan

STEVE RLKS_8YR_1M VT056

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 29%
VTMarkets-Live 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 044
Negociações com lucro:
1 642 (80.33%)
Negociações com perda:
402 (19.67%)
Melhor negociação:
333.91 USD
Pior negociação:
-104.19 USD
Lucro bruto:
10 054.71 USD (422 079 pips)
Perda bruta:
-4 555.79 USD (266 218 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (46.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
368.34 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.02%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
13.84
Negociações longas:
1 062 (51.96%)
Negociações curtas:
982 (48.04%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
2.69 USD
Lucro médio:
6.12 USD
Perda média:
-11.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-344.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-352.22 USD (4)
Crescimento mensal:
1.53%
Previsão anual:
19.21%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
397.40 USD (1.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.80% (397.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.12% (1 853.61 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 593
EURJPY-VIP 455
GBPNZD-VIP 363
AUDCAD-VIP 164
USDSGD-VIP 119
EURUSD-VIP 105
AUDUSD-VIP 72
AUDSGD-VIP 61
NZDUSD-VIP 35
CADCHF-VIP 26
EURCHF-VIP 26
AUDCHF-VIP 25
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 597
EURJPY-VIP 629
GBPNZD-VIP 1.3K
AUDCAD-VIP 539
USDSGD-VIP 319
EURUSD-VIP 850
AUDUSD-VIP 670
AUDSGD-VIP 51
NZDUSD-VIP 37
CADCHF-VIP 293
EURCHF-VIP 185
AUDCHF-VIP 71
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 8.2K
EURJPY-VIP 14K
GBPNZD-VIP 38K
AUDCAD-VIP 19K
USDSGD-VIP 17K
EURUSD-VIP 19K
AUDUSD-VIP 21K
AUDSGD-VIP 4.2K
NZDUSD-VIP 2.1K
CADCHF-VIP 6.2K
EURCHF-VIP 7.1K
AUDCHF-VIP 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +333.91 USD
Pior negociação: -104 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +46.84 USD
Máxima perda consecutiva: -344.77 USD

2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 07:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 05:36
Share of trading days is too low
2025.05.08 05:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 04:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
