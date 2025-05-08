SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JASON KSKD_10YR VT055
Yui Ming Wan

JASON KSKD_10YR VT055

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
VTMarkets-Live 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
729
Kârla kapanan işlemler:
596 (81.75%)
Zararla kapanan işlemler:
133 (18.24%)
En iyi işlem:
104.86 USD
En kötü işlem:
-32.39 USD
Brüt kâr:
2 643.38 USD (148 063 pips)
Brüt zarar:
-809.41 USD (78 473 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (47.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132.60 USD (2)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
33.06
Alış işlemleri:
414 (56.79%)
Satış işlemleri:
315 (43.21%)
Kâr faktörü:
3.27
Beklenen getiri:
2.52 USD
Ortalama kâr:
4.44 USD
Ortalama zarar:
-6.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-39.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.45 USD (2)
Aylık büyüme:
3.64%
Yıllık tahmin:
44.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
55.47 USD (0.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.54% (55.47 USD)
Varlığa göre:
9.09% (938.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY-VIP 270
USDCNH-VIP 195
AUDUSD-VIP 74
NZDCAD-VIP 43
AUDCAD-VIP 36
AUDJPY-VIP 33
USDCHF-VIP 33
NZDUSD-VIP 22
EURCHF-VIP 16
AUDNZD-VIP 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY-VIP 330
USDCNH-VIP 41
AUDUSD-VIP 291
NZDCAD-VIP 167
AUDCAD-VIP 203
AUDJPY-VIP 137
USDCHF-VIP 376
NZDUSD-VIP 164
EURCHF-VIP 97
AUDNZD-VIP 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY-VIP 10K
USDCNH-VIP 352
AUDUSD-VIP 8.9K
NZDCAD-VIP 8K
AUDCAD-VIP 7K
AUDJPY-VIP 10K
USDCHF-VIP 9.9K
NZDUSD-VIP 8.2K
EURCHF-VIP 6.4K
AUDNZD-VIP 1.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +104.86 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +47.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.17 06:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 06:36
Share of trading days is too low
2025.05.08 06:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 03:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 03:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 03:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 03:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 03:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JASON KSKD_10YR VT055
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
10K
USD
21
100%
729
81%
100%
3.26
2.52
USD
9%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.