Yui Ming Wan

JASON KSKD_10YR VT055

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
729
Bénéfice trades:
596 (81.75%)
Perte trades:
133 (18.24%)
Meilleure transaction:
104.86 USD
Pire transaction:
-32.39 USD
Bénéfice brut:
2 643.38 USD (148 063 pips)
Perte brute:
-809.41 USD (78 473 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (47.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
132.60 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.95%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
33.06
Longs trades:
414 (56.79%)
Courts trades:
315 (43.21%)
Facteur de profit:
3.27
Rendement attendu:
2.52 USD
Bénéfice moyen:
4.44 USD
Perte moyenne:
-6.09 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-39.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.45 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.64%
Prévision annuelle:
44.46%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
55.47 USD (0.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.54% (55.47 USD)
Par fonds propres:
9.09% (938.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY-VIP 270
USDCNH-VIP 195
AUDUSD-VIP 74
NZDCAD-VIP 43
AUDCAD-VIP 36
AUDJPY-VIP 33
USDCHF-VIP 33
NZDUSD-VIP 22
EURCHF-VIP 16
AUDNZD-VIP 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY-VIP 330
USDCNH-VIP 41
AUDUSD-VIP 291
NZDCAD-VIP 167
AUDCAD-VIP 203
AUDJPY-VIP 137
USDCHF-VIP 376
NZDUSD-VIP 164
EURCHF-VIP 97
AUDNZD-VIP 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY-VIP 10K
USDCNH-VIP 352
AUDUSD-VIP 8.9K
NZDCAD-VIP 8K
AUDCAD-VIP 7K
AUDJPY-VIP 10K
USDCHF-VIP 9.9K
NZDUSD-VIP 8.2K
EURCHF-VIP 6.4K
AUDNZD-VIP 1.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +104.86 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +47.65 USD
Perte consécutive maximale: -39.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.17 06:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 06:36
Share of trading days is too low
2025.05.08 06:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 03:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 03:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 03:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 03:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 03:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
JASON KSKD_10YR VT055
30 USD par mois
19%
0
0
USD
10K
USD
21
100%
729
81%
100%
3.26
2.52
USD
9%
1:500
Copier

