Всего трейдов:
1 079
Прибыльных трейдов:
874 (81.00%)
Убыточных трейдов:
205 (19.00%)
Лучший трейд:
1 447.13 USD
Худший трейд:
-236.51 USD
Общая прибыль:
6 514.76 USD (226 157 pips)
Общий убыток:
-2 749.41 USD (136 631 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (81.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 013.90 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
15.05%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.82
Длинных трейдов:
594 (55.05%)
Коротких трейдов:
485 (44.95%)
Профит фактор:
2.37
Мат. ожидание:
3.49 USD
Средняя прибыль:
7.45 USD
Средний убыток:
-13.41 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 268.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 268.32 USD (8)
Прирост в месяц:
8.34%
Годовой прогноз:
101.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 335.57 USD (9.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.35% (1 335.57 USD)
По эквити:
50.11% (5 092.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|392
|USDCNH-VIP
|268
|AUDUSD-VIP
|113
|NZDCAD-VIP
|67
|AUDJPY-VIP
|61
|AUDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|48
|NZDUSD-VIP
|27
|AUDNZD-VIP
|24
|EURCHF-VIP
|20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY-VIP
|612
|USDCNH-VIP
|51
|AUDUSD-VIP
|472
|NZDCAD-VIP
|287
|AUDJPY-VIP
|422
|AUDCAD-VIP
|318
|USDCHF-VIP
|544
|NZDUSD-VIP
|201
|AUDNZD-VIP
|716
|EURCHF-VIP
|144
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY-VIP
|22K
|USDCNH-VIP
|2.7K
|AUDUSD-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|11K
|AUDJPY-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|13K
|USDCHF-VIP
|15K
|NZDUSD-VIP
|9.2K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|EURCHF-VIP
|7.8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 447.13 USD
Худший трейд: -237 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +81.02 USD
Макс. убыток в серии: -1 268.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
