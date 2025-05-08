СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / JASON KSKD_10YR VT055
Yui Ming Wan

JASON KSKD_10YR VT055

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 40%
VTMarkets-Live 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 079
Прибыльных трейдов:
874 (81.00%)
Убыточных трейдов:
205 (19.00%)
Лучший трейд:
1 447.13 USD
Худший трейд:
-236.51 USD
Общая прибыль:
6 514.76 USD (226 157 pips)
Общий убыток:
-2 749.41 USD (136 631 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (81.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 013.90 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
15.05%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.82
Длинных трейдов:
594 (55.05%)
Коротких трейдов:
485 (44.95%)
Профит фактор:
2.37
Мат. ожидание:
3.49 USD
Средняя прибыль:
7.45 USD
Средний убыток:
-13.41 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 268.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 268.32 USD (8)
Прирост в месяц:
8.34%
Годовой прогноз:
101.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 335.57 USD (9.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.35% (1 335.57 USD)
По эквити:
50.11% (5 092.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY-VIP 392
USDCNH-VIP 268
AUDUSD-VIP 113
NZDCAD-VIP 67
AUDJPY-VIP 61
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 48
NZDUSD-VIP 27
AUDNZD-VIP 24
EURCHF-VIP 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY-VIP 612
USDCNH-VIP 51
AUDUSD-VIP 472
NZDCAD-VIP 287
AUDJPY-VIP 422
AUDCAD-VIP 318
USDCHF-VIP 544
NZDUSD-VIP 201
AUDNZD-VIP 716
EURCHF-VIP 144
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY-VIP 22K
USDCNH-VIP 2.7K
AUDUSD-VIP 15K
NZDCAD-VIP 11K
AUDJPY-VIP 13K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 15K
NZDUSD-VIP 9.2K
AUDNZD-VIP -18K
EURCHF-VIP 7.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 447.13 USD
Худший трейд: -237 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +81.02 USD
Макс. убыток в серии: -1 268.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.20 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 00:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 23:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 22:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 06:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
JASON KSKD_10YR VT055
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
10K
USD
33
100%
1 079
81%
100%
2.36
3.49
USD
50%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.