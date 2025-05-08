- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 080
盈利交易:
875 (81.01%)
亏损交易:
205 (18.98%)
最好交易:
1 447.13 USD
最差交易:
-236.51 USD
毛利:
6 515.78 USD (226 230 pips)
毛利亏损:
-2 749.41 USD (136 631 pips)
最大连续赢利:
37 (81.02 USD)
最大连续盈利:
2 013.90 USD (6)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
15.05%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
4 天
采收率:
2.82
长期交易:
595 (55.09%)
短期交易:
485 (44.91%)
利润因子:
2.37
预期回报:
3.49 USD
平均利润:
7.45 USD
平均损失:
-13.41 USD
最大连续失误:
8 (-1 268.32 USD)
最大连续亏损:
-1 268.32 USD (8)
每月增长:
8.12%
年度预测:
98.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 335.57 USD (9.01%)
相对跌幅:
结余:
9.35% (1 335.57 USD)
净值:
50.11% (5 092.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|393
|USDCNH-VIP
|268
|AUDUSD-VIP
|113
|NZDCAD-VIP
|67
|AUDJPY-VIP
|61
|AUDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|48
|NZDUSD-VIP
|27
|AUDNZD-VIP
|24
|EURCHF-VIP
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY-VIP
|613
|USDCNH-VIP
|51
|AUDUSD-VIP
|472
|NZDCAD-VIP
|287
|AUDJPY-VIP
|422
|AUDCAD-VIP
|318
|USDCHF-VIP
|544
|NZDUSD-VIP
|201
|AUDNZD-VIP
|716
|EURCHF-VIP
|144
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY-VIP
|22K
|USDCNH-VIP
|2.7K
|AUDUSD-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|11K
|AUDJPY-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|13K
|USDCHF-VIP
|15K
|NZDUSD-VIP
|9.2K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|EURCHF-VIP
|7.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 447.13 USD
最差交易: -237 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +81.02 USD
最大连续亏损: -1 268.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
40%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
34
100%
1 080
81%
100%
2.36
3.49
USD
USD
50%
1:500