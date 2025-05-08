信号部分
信号 / MetaTrader 4 / JASON KSKD_10YR VT055
Yui Ming Wan

JASON KSKD_10YR VT055

Yui Ming Wan
0条评论
可靠性
34
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 40%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 080
盈利交易:
875 (81.01%)
亏损交易:
205 (18.98%)
最好交易:
1 447.13 USD
最差交易:
-236.51 USD
毛利:
6 515.78 USD (226 230 pips)
毛利亏损:
-2 749.41 USD (136 631 pips)
最大连续赢利:
37 (81.02 USD)
最大连续盈利:
2 013.90 USD (6)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
15.05%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
4 天
采收率:
2.82
长期交易:
595 (55.09%)
短期交易:
485 (44.91%)
利润因子:
2.37
预期回报:
3.49 USD
平均利润:
7.45 USD
平均损失:
-13.41 USD
最大连续失误:
8 (-1 268.32 USD)
最大连续亏损:
-1 268.32 USD (8)
每月增长:
8.12%
年度预测:
98.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 335.57 USD (9.01%)
相对跌幅:
结余:
9.35% (1 335.57 USD)
净值:
50.11% (5 092.44 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPY-VIP 393
USDCNH-VIP 268
AUDUSD-VIP 113
NZDCAD-VIP 67
AUDJPY-VIP 61
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 48
NZDUSD-VIP 27
AUDNZD-VIP 24
EURCHF-VIP 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPY-VIP 613
USDCNH-VIP 51
AUDUSD-VIP 472
NZDCAD-VIP 287
AUDJPY-VIP 422
AUDCAD-VIP 318
USDCHF-VIP 544
NZDUSD-VIP 201
AUDNZD-VIP 716
EURCHF-VIP 144
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPY-VIP 22K
USDCNH-VIP 2.7K
AUDUSD-VIP 15K
NZDCAD-VIP 11K
AUDJPY-VIP 13K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 15K
NZDUSD-VIP 9.2K
AUDNZD-VIP -18K
EURCHF-VIP 7.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 447.13 USD
最差交易: -237 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +81.02 USD
最大连续亏损: -1 268.32 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

没有评论
2025.11.20 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 00:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 23:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 22:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 06:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
JASON KSKD_10YR VT055
每月30 USD
40%
0
0
USD
10K
USD
34
100%
1 080
81%
100%
2.36
3.49
USD
50%
1:500
