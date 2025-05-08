- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 082
Negociações com lucro:
877 (81.05%)
Negociações com perda:
205 (18.95%)
Melhor negociação:
1 447.13 USD
Pior negociação:
-236.51 USD
Lucro bruto:
6 520.16 USD (226 551 pips)
Perda bruta:
-2 749.41 USD (136 631 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (81.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 013.90 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
15.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
2.82
Negociações longas:
596 (55.08%)
Negociações curtas:
486 (44.92%)
Fator de lucro:
2.37
Valor esperado:
3.48 USD
Lucro médio:
7.43 USD
Perda média:
-13.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 268.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 268.32 USD (8)
Crescimento mensal:
1.89%
Previsão anual:
22.91%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 335.57 USD (9.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.35% (1 335.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
50.11% (5 092.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|394
|USDCNH-VIP
|268
|AUDUSD-VIP
|113
|NZDCAD-VIP
|68
|AUDJPY-VIP
|61
|AUDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|48
|NZDUSD-VIP
|27
|AUDNZD-VIP
|24
|EURCHF-VIP
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY-VIP
|614
|USDCNH-VIP
|51
|AUDUSD-VIP
|472
|NZDCAD-VIP
|290
|AUDJPY-VIP
|422
|AUDCAD-VIP
|318
|USDCHF-VIP
|544
|NZDUSD-VIP
|201
|AUDNZD-VIP
|716
|EURCHF-VIP
|144
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY-VIP
|22K
|USDCNH-VIP
|2.7K
|AUDUSD-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDJPY-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|13K
|USDCHF-VIP
|15K
|NZDUSD-VIP
|9.2K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|EURCHF-VIP
|7.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 447.13 USD
Pior negociação: -237 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +81.02 USD
Máxima perda consecutiva: -1 268.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
40%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
34
100%
1 082
81%
100%
2.37
3.48
USD
USD
50%
1:500