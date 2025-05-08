SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / JASON KSKD_10YR VT055
Yui Ming Wan

JASON KSKD_10YR VT055

Yui Ming Wan
Confiabilidade
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 40%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 082
Negociações com lucro:
877 (81.05%)
Negociações com perda:
205 (18.95%)
Melhor negociação:
1 447.13 USD
Pior negociação:
-236.51 USD
Lucro bruto:
6 520.16 USD (226 551 pips)
Perda bruta:
-2 749.41 USD (136 631 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (81.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 013.90 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
15.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
2.82
Negociações longas:
596 (55.08%)
Negociações curtas:
486 (44.92%)
Fator de lucro:
2.37
Valor esperado:
3.48 USD
Lucro médio:
7.43 USD
Perda média:
-13.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 268.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 268.32 USD (8)
Crescimento mensal:
1.89%
Previsão anual:
22.91%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 335.57 USD (9.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.35% (1 335.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
50.11% (5 092.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY-VIP 394
USDCNH-VIP 268
AUDUSD-VIP 113
NZDCAD-VIP 68
AUDJPY-VIP 61
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 48
NZDUSD-VIP 27
AUDNZD-VIP 24
EURCHF-VIP 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY-VIP 614
USDCNH-VIP 51
AUDUSD-VIP 472
NZDCAD-VIP 290
AUDJPY-VIP 422
AUDCAD-VIP 318
USDCHF-VIP 544
NZDUSD-VIP 201
AUDNZD-VIP 716
EURCHF-VIP 144
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY-VIP 22K
USDCNH-VIP 2.7K
AUDUSD-VIP 15K
NZDCAD-VIP 12K
AUDJPY-VIP 13K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 15K
NZDUSD-VIP 9.2K
AUDNZD-VIP -18K
EURCHF-VIP 7.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 447.13 USD
Pior negociação: -237 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +81.02 USD
Máxima perda consecutiva: -1 268.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.11.20 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 00:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 23:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 22:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 06:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
JASON KSKD_10YR VT055
30 USD por mês
40%
0
0
USD
10K
USD
34
100%
1 082
81%
100%
2.37
3.48
USD
50%
1:500
