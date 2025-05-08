シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / JASON KSKD_10YR VT055
Yui Ming Wan

JASON KSKD_10YR VT055

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
34週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 40%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 082
利益トレード:
877 (81.05%)
損失トレード:
205 (18.95%)
ベストトレード:
1 447.13 USD
最悪のトレード:
-236.51 USD
総利益:
6 520.16 USD (226 551 pips)
総損失:
-2 749.41 USD (136 631 pips)
最大連続の勝ち:
37 (81.02 USD)
最大連続利益:
2 013.90 USD (6)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
15.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
2.82
長いトレード:
596 (55.08%)
短いトレード:
486 (44.92%)
プロフィットファクター:
2.37
期待されたペイオフ:
3.48 USD
平均利益:
7.43 USD
平均損失:
-13.41 USD
最大連続の負け:
8 (-1 268.32 USD)
最大連続損失:
-1 268.32 USD (8)
月間成長:
1.89%
年間予想:
22.91%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 335.57 USD (9.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.35% (1 335.57 USD)
エクイティによる:
50.11% (5 092.44 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY-VIP 394
USDCNH-VIP 268
AUDUSD-VIP 113
NZDCAD-VIP 68
AUDJPY-VIP 61
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 48
NZDUSD-VIP 27
AUDNZD-VIP 24
EURCHF-VIP 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY-VIP 614
USDCNH-VIP 51
AUDUSD-VIP 472
NZDCAD-VIP 290
AUDJPY-VIP 422
AUDCAD-VIP 318
USDCHF-VIP 544
NZDUSD-VIP 201
AUDNZD-VIP 716
EURCHF-VIP 144
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY-VIP 22K
USDCNH-VIP 2.7K
AUDUSD-VIP 15K
NZDCAD-VIP 12K
AUDJPY-VIP 13K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 15K
NZDUSD-VIP 9.2K
AUDNZD-VIP -18K
EURCHF-VIP 7.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 447.13 USD
最悪のトレード: -237 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +81.02 USD
最大連続損失: -1 268.32 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.11.20 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 00:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 23:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 22:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 06:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
