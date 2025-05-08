- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 082
利益トレード:
877 (81.05%)
損失トレード:
205 (18.95%)
ベストトレード:
1 447.13 USD
最悪のトレード:
-236.51 USD
総利益:
6 520.16 USD (226 551 pips)
総損失:
-2 749.41 USD (136 631 pips)
最大連続の勝ち:
37 (81.02 USD)
最大連続利益:
2 013.90 USD (6)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
15.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
2.82
長いトレード:
596 (55.08%)
短いトレード:
486 (44.92%)
プロフィットファクター:
2.37
期待されたペイオフ:
3.48 USD
平均利益:
7.43 USD
平均損失:
-13.41 USD
最大連続の負け:
8 (-1 268.32 USD)
最大連続損失:
-1 268.32 USD (8)
月間成長:
1.89%
年間予想:
22.91%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 335.57 USD (9.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.35% (1 335.57 USD)
エクイティによる:
50.11% (5 092.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|394
|USDCNH-VIP
|268
|AUDUSD-VIP
|113
|NZDCAD-VIP
|68
|AUDJPY-VIP
|61
|AUDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|48
|NZDUSD-VIP
|27
|AUDNZD-VIP
|24
|EURCHF-VIP
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY-VIP
|614
|USDCNH-VIP
|51
|AUDUSD-VIP
|472
|NZDCAD-VIP
|290
|AUDJPY-VIP
|422
|AUDCAD-VIP
|318
|USDCHF-VIP
|544
|NZDUSD-VIP
|201
|AUDNZD-VIP
|716
|EURCHF-VIP
|144
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY-VIP
|22K
|USDCNH-VIP
|2.7K
|AUDUSD-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDJPY-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|13K
|USDCHF-VIP
|15K
|NZDUSD-VIP
|9.2K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|EURCHF-VIP
|7.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 447.13 USD
最悪のトレード: -237 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +81.02 USD
最大連続損失: -1 268.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
