JASON KSKD_10YR VT055
Yui Ming Wan

JASON KSKD_10YR VT055

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 40%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 082
Transacciones Rentables:
877 (81.05%)
Transacciones Irrentables:
205 (18.95%)
Mejor transacción:
1 447.13 USD
Peor transacción:
-236.51 USD
Beneficio Bruto:
6 520.16 USD (226 551 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 749.41 USD (136 631 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (81.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 013.90 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
15.05%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
2.82
Transacciones Largas:
596 (55.08%)
Transacciones Cortas:
486 (44.92%)
Factor de Beneficio:
2.37
Beneficio Esperado:
3.48 USD
Beneficio medio:
7.43 USD
Pérdidas medias:
-13.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-1 268.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 268.32 USD (8)
Crecimiento al mes:
1.89%
Pronóstico anual:
22.91%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 335.57 USD (9.01%)
Reducción relativa:
De balance:
9.35% (1 335.57 USD)
De fondos:
50.11% (5 092.44 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY-VIP 394
USDCNH-VIP 268
AUDUSD-VIP 113
NZDCAD-VIP 68
AUDJPY-VIP 61
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 48
NZDUSD-VIP 27
AUDNZD-VIP 24
EURCHF-VIP 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY-VIP 614
USDCNH-VIP 51
AUDUSD-VIP 472
NZDCAD-VIP 290
AUDJPY-VIP 422
AUDCAD-VIP 318
USDCHF-VIP 544
NZDUSD-VIP 201
AUDNZD-VIP 716
EURCHF-VIP 144
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY-VIP 22K
USDCNH-VIP 2.7K
AUDUSD-VIP 15K
NZDCAD-VIP 12K
AUDJPY-VIP 13K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 15K
NZDUSD-VIP 9.2K
AUDNZD-VIP -18K
EURCHF-VIP 7.8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 447.13 USD
Peor transacción: -237 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +81.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 268.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.11.20 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 00:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 23:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 22:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 06:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
