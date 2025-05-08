SegnaliSezioni
Yui Ming Wan

JASON KSKD_10YR VT055

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 19%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
729
Profit Trade:
596 (81.75%)
Loss Trade:
133 (18.24%)
Best Trade:
104.86 USD
Worst Trade:
-32.39 USD
Profitto lordo:
2 643.38 USD (148 063 pips)
Perdita lorda:
-809.41 USD (78 473 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (47.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
132.60 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.95%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
33.06
Long Trade:
414 (56.79%)
Short Trade:
315 (43.21%)
Fattore di profitto:
3.27
Profitto previsto:
2.52 USD
Profitto medio:
4.44 USD
Perdita media:
-6.09 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-39.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.45 USD (2)
Crescita mensile:
3.64%
Previsione annuale:
44.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
55.47 USD (0.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.54% (55.47 USD)
Per equità:
9.09% (938.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY-VIP 270
USDCNH-VIP 195
AUDUSD-VIP 74
NZDCAD-VIP 43
AUDCAD-VIP 36
AUDJPY-VIP 33
USDCHF-VIP 33
NZDUSD-VIP 22
EURCHF-VIP 16
AUDNZD-VIP 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY-VIP 330
USDCNH-VIP 41
AUDUSD-VIP 291
NZDCAD-VIP 167
AUDCAD-VIP 203
AUDJPY-VIP 137
USDCHF-VIP 376
NZDUSD-VIP 164
EURCHF-VIP 97
AUDNZD-VIP 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY-VIP 10K
USDCNH-VIP 352
AUDUSD-VIP 8.9K
NZDCAD-VIP 8K
AUDCAD-VIP 7K
AUDJPY-VIP 10K
USDCHF-VIP 9.9K
NZDUSD-VIP 8.2K
EURCHF-VIP 6.4K
AUDNZD-VIP 1.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +104.86 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +47.65 USD
Massima perdita consecutiva: -39.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.17 06:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 06:36
Share of trading days is too low
2025.05.08 06:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 03:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 03:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 03:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 03:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 03:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JASON KSKD_10YR VT055
30USD al mese
19%
0
0
USD
10K
USD
21
100%
729
81%
100%
3.26
2.52
USD
9%
1:500
Copia

