- 자본
- 축소
트레이드:
1 093
이익 거래:
885 (80.96%)
손실 거래:
208 (19.03%)
최고의 거래:
1 447.13 USD
최악의 거래:
-236.51 USD
총 수익:
6 630.74 USD (229 652 pips)
총 손실:
-2 763.08 USD (137 669 pips)
연속 최대 이익:
37 (81.02 USD)
연속 최대 이익:
2 013.90 USD (6)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
24.44%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
2.90
롱(주식매수):
603 (55.17%)
숏(주식차입매도):
490 (44.83%)
수익 요인:
2.40
기대수익:
3.54 USD
평균 이익:
7.49 USD
평균 손실:
-13.28 USD
연속 최대 손실:
8 (-1 268.32 USD)
연속 최대 손실:
-1 268.32 USD (8)
월별 성장률:
2.69%
연간 예측:
32.64%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 335.57 USD (9.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.35% (1 335.57 USD)
자본금별:
50.11% (5 092.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|394
|USDCNH-VIP
|268
|AUDUSD-VIP
|114
|NZDCAD-VIP
|70
|AUDJPY-VIP
|61
|AUDCAD-VIP
|60
|USDCHF-VIP
|52
|NZDUSD-VIP
|29
|AUDNZD-VIP
|24
|EURCHF-VIP
|21
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY-VIP
|614
|USDCNH-VIP
|51
|AUDUSD-VIP
|476
|NZDCAD-VIP
|298
|AUDJPY-VIP
|422
|AUDCAD-VIP
|321
|USDCHF-VIP
|611
|NZDUSD-VIP
|217
|AUDNZD-VIP
|716
|EURCHF-VIP
|143
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY-VIP
|22K
|USDCNH-VIP
|2.7K
|AUDUSD-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDJPY-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|13K
|USDCHF-VIP
|16K
|NZDUSD-VIP
|10K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|EURCHF-VIP
|8.2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 447.13 USD
최악의 거래: -237 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +81.02 USD
연속 최대 손실: -1 268.32 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
