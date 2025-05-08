시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / JASON KSKD_10YR VT055
Yui Ming Wan

JASON KSKD_10YR VT055

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 41%
VTMarkets-Live 4
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 093
이익 거래:
885 (80.96%)
손실 거래:
208 (19.03%)
최고의 거래:
1 447.13 USD
최악의 거래:
-236.51 USD
총 수익:
6 630.74 USD (229 652 pips)
총 손실:
-2 763.08 USD (137 669 pips)
연속 최대 이익:
37 (81.02 USD)
연속 최대 이익:
2 013.90 USD (6)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
24.44%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
2.90
롱(주식매수):
603 (55.17%)
숏(주식차입매도):
490 (44.83%)
수익 요인:
2.40
기대수익:
3.54 USD
평균 이익:
7.49 USD
평균 손실:
-13.28 USD
연속 최대 손실:
8 (-1 268.32 USD)
연속 최대 손실:
-1 268.32 USD (8)
월별 성장률:
2.69%
연간 예측:
32.64%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 335.57 USD (9.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.35% (1 335.57 USD)
자본금별:
50.11% (5 092.44 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURJPY-VIP 394
USDCNH-VIP 268
AUDUSD-VIP 114
NZDCAD-VIP 70
AUDJPY-VIP 61
AUDCAD-VIP 60
USDCHF-VIP 52
NZDUSD-VIP 29
AUDNZD-VIP 24
EURCHF-VIP 21
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURJPY-VIP 614
USDCNH-VIP 51
AUDUSD-VIP 476
NZDCAD-VIP 298
AUDJPY-VIP 422
AUDCAD-VIP 321
USDCHF-VIP 611
NZDUSD-VIP 217
AUDNZD-VIP 716
EURCHF-VIP 143
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURJPY-VIP 22K
USDCNH-VIP 2.7K
AUDUSD-VIP 15K
NZDCAD-VIP 12K
AUDJPY-VIP 13K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 16K
NZDUSD-VIP 10K
AUDNZD-VIP -18K
EURCHF-VIP 8.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 447.13 USD
최악의 거래: -237 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +81.02 USD
연속 최대 손실: -1 268.32 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.07 03:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 03:17
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 12:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 11:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 06:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오