SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / JASON KSKD_10YR VT055
Yui Ming Wan

JASON KSKD_10YR VT055

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 40%
VTMarkets-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 082
Gewinntrades:
877 (81.05%)
Verlusttrades:
205 (18.95%)
Bester Trade:
1 447.13 USD
Schlechtester Trade:
-236.51 USD
Bruttoprofit:
6 520.16 USD (226 551 pips)
Bruttoverlust:
-2 749.41 USD (136 631 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (81.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 013.90 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
15.05%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
2.82
Long-Positionen:
596 (55.08%)
Short-Positionen:
486 (44.92%)
Profit-Faktor:
2.37
Mathematische Gewinnerwartung:
3.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-1 268.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 268.32 USD (8)
Wachstum pro Monat :
1.89%
Jahresprognose:
22.91%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 335.57 USD (9.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.35% (1 335.57 USD)
Kapital:
50.11% (5 092.44 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY-VIP 394
USDCNH-VIP 268
AUDUSD-VIP 113
NZDCAD-VIP 68
AUDJPY-VIP 61
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 48
NZDUSD-VIP 27
AUDNZD-VIP 24
EURCHF-VIP 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY-VIP 614
USDCNH-VIP 51
AUDUSD-VIP 472
NZDCAD-VIP 290
AUDJPY-VIP 422
AUDCAD-VIP 318
USDCHF-VIP 544
NZDUSD-VIP 201
AUDNZD-VIP 716
EURCHF-VIP 144
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY-VIP 22K
USDCNH-VIP 2.7K
AUDUSD-VIP 15K
NZDCAD-VIP 12K
AUDJPY-VIP 13K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 15K
NZDUSD-VIP 9.2K
AUDNZD-VIP -18K
EURCHF-VIP 7.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 447.13 USD
Schlechtester Trade: -237 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +81.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 268.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.20 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 00:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 23:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 22:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 06:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
JASON KSKD_10YR VT055
30 USD pro Monat
40%
0
0
USD
10K
USD
34
100%
1 082
81%
100%
2.37
3.48
USD
50%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.