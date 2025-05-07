SinyallerBölümler
Hong Phong Ta

DBG AI

Hong Phong Ta
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 53%
DBGMarkets-Live3
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
425
Kârla kapanan işlemler:
315 (74.11%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (25.88%)
En iyi işlem:
99.73 USD
En kötü işlem:
-54.20 USD
Brüt kâr:
1 375.01 USD (54 687 pips)
Brüt zarar:
-887.80 USD (49 451 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (70.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.78 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
53.84%
Maks. mevduat yükü:
68.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
4.73
Alış işlemleri:
204 (48.00%)
Satış işlemleri:
221 (52.00%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
4.37 USD
Ortalama zarar:
-8.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-102.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-102.92 USD (4)
Aylık büyüme:
8.95%
Yıllık tahmin:
108.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
102.92 USD (9.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.12% (102.92 USD)
Varlığa göre:
23.12% (330.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 235
XAUUSD 131
NZDUSD 15
GBPUSD 15
USDCHF 15
AUDUSD 13
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 232
XAUUSD 205
NZDUSD 21
GBPUSD 2
USDCHF 14
AUDUSD 14
BTCUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -7.5K
XAUUSD 7.9K
NZDUSD 2.2K
GBPUSD 203
USDCHF 1.1K
AUDUSD 1.4K
BTCUSD -115
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +99.73 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +70.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DBGMarkets-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

System use 100% GPT AI TRADING

https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free

İnceleme yok
2025.05.19 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
