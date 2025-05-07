- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
425
Kârla kapanan işlemler:
315 (74.11%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (25.88%)
En iyi işlem:
99.73 USD
En kötü işlem:
-54.20 USD
Brüt kâr:
1 375.01 USD (54 687 pips)
Brüt zarar:
-887.80 USD (49 451 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (70.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.78 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
53.84%
Maks. mevduat yükü:
68.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
4.73
Alış işlemleri:
204 (48.00%)
Satış işlemleri:
221 (52.00%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
4.37 USD
Ortalama zarar:
-8.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-102.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-102.92 USD (4)
Aylık büyüme:
8.95%
Yıllık tahmin:
108.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
102.92 USD (9.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.12% (102.92 USD)
Varlığa göre:
23.12% (330.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|235
|XAUUSD
|131
|NZDUSD
|15
|GBPUSD
|15
|USDCHF
|15
|AUDUSD
|13
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|232
|XAUUSD
|205
|NZDUSD
|21
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|14
|AUDUSD
|14
|BTCUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-7.5K
|XAUUSD
|7.9K
|NZDUSD
|2.2K
|GBPUSD
|203
|USDCHF
|1.1K
|AUDUSD
|1.4K
|BTCUSD
|-115
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +99.73 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +70.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DBGMarkets-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
System use 100% GPT AI TRADING
https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
53%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
29
0%
425
74%
54%
1.54
1.15
USD
USD
23%
1:100