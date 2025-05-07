シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DBG AI
Hong Phong Ta

DBG AI

Hong Phong Ta
レビュー0件
信頼性
42週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 62%
DBGMarkets-Live3
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
619
利益トレード:
462 (74.63%)
損失トレード:
157 (25.36%)
ベストトレード:
99.73 USD
最悪のトレード:
-78.36 USD
総利益:
1 897.54 USD (81 910 pips)
総損失:
-1 344.21 USD (73 625 pips)
最大連続の勝ち:
28 (70.18 USD)
最大連続利益:
104.78 USD (2)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
69.20%
最大入金額:
68.91%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.66
長いトレード:
304 (49.11%)
短いトレード:
315 (50.89%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
0.89 USD
平均利益:
4.11 USD
平均損失:
-8.56 USD
最大連続の負け:
4 (-151.19 USD)
最大連続損失:
-151.19 USD (4)
月間成長:
-7.66%
年間予想:
-92.93%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
151.19 USD (9.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.98% (151.19 USD)
エクイティによる:
23.12% (330.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 317
XAUUSD 192
USDCHF 30
GBPUSD 29
NZDUSD 25
AUDUSD 25
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 276
XAUUSD 175
USDCHF 31
GBPUSD 16
NZDUSD 31
AUDUSD 25
BTCUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -8.2K
XAUUSD 6.2K
USDCHF 2.8K
GBPUSD 1.7K
NZDUSD 3.5K
AUDUSD 2.5K
BTCUSD -115
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +99.73 USD
最悪のトレード: -78 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +70.18 USD
最大連続損失: -151.19 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DBGMarkets-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

System use 100% GPT AI TRADING

https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free

レビューなし
2025.05.19 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
DBG AI
35 USD/月
62%
0
0
USD
1.2K
USD
42
0%
619
74%
69%
1.41
0.89
USD
23%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください