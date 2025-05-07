- 成長
トレード:
619
利益トレード:
462 (74.63%)
損失トレード:
157 (25.36%)
ベストトレード:
99.73 USD
最悪のトレード:
-78.36 USD
総利益:
1 897.54 USD (81 910 pips)
総損失:
-1 344.21 USD (73 625 pips)
最大連続の勝ち:
28 (70.18 USD)
最大連続利益:
104.78 USD (2)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
69.20%
最大入金額:
68.91%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.66
長いトレード:
304 (49.11%)
短いトレード:
315 (50.89%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
0.89 USD
平均利益:
4.11 USD
平均損失:
-8.56 USD
最大連続の負け:
4 (-151.19 USD)
最大連続損失:
-151.19 USD (4)
月間成長:
-7.66%
年間予想:
-92.93%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
151.19 USD (9.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.98% (151.19 USD)
エクイティによる:
23.12% (330.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|317
|XAUUSD
|192
|USDCHF
|30
|GBPUSD
|29
|NZDUSD
|25
|AUDUSD
|25
|BTCUSD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|276
|XAUUSD
|175
|USDCHF
|31
|GBPUSD
|16
|NZDUSD
|31
|AUDUSD
|25
|BTCUSD
|-1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-8.2K
|XAUUSD
|6.2K
|USDCHF
|2.8K
|GBPUSD
|1.7K
|NZDUSD
|3.5K
|AUDUSD
|2.5K
|BTCUSD
|-115
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +99.73 USD
最悪のトレード: -78 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +70.18 USD
最大連続損失: -151.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DBGMarkets-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
System use 100% GPT AI TRADING
https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free
レビューなし
