Hong Phong Ta

DBG AI

Hong Phong Ta
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 53%
DBGMarkets-Live3
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
421
Bénéfice trades:
314 (74.58%)
Perte trades:
107 (25.42%)
Meilleure transaction:
99.73 USD
Pire transaction:
-54.20 USD
Bénéfice brut:
1 352.59 USD (54 397 pips)
Perte brute:
-864.05 USD (48 374 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (70.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
104.78 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
53.84%
Charge de dépôt maximale:
68.91%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
4.75
Longs trades:
200 (47.51%)
Courts trades:
221 (52.49%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
1.16 USD
Bénéfice moyen:
4.31 USD
Perte moyenne:
-8.08 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-102.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-102.92 USD (4)
Croissance mensuelle:
8.33%
Prévision annuelle:
101.12%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
102.92 USD (9.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.12% (102.92 USD)
Par fonds propres:
23.12% (330.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 231
XAUUSD 131
NZDUSD 15
GBPUSD 15
USDCHF 15
AUDUSD 13
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 233
XAUUSD 205
NZDUSD 21
GBPUSD 2
USDCHF 14
AUDUSD 14
BTCUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -6.7K
XAUUSD 7.9K
NZDUSD 2.2K
GBPUSD 203
USDCHF 1.1K
AUDUSD 1.4K
BTCUSD -115
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +99.73 USD
Pire transaction: -54 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +70.18 USD
Perte consécutive maximale: -102.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DBGMarkets-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

System use 100% GPT AI TRADING

https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free

Aucun avis
2025.05.19 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
