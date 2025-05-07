- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
425
Profit Trade:
315 (74.11%)
Loss Trade:
110 (25.88%)
Best Trade:
99.73 USD
Worst Trade:
-54.20 USD
Profitto lordo:
1 375.01 USD (54 687 pips)
Perdita lorda:
-887.80 USD (49 451 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (70.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.78 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
53.84%
Massimo carico di deposito:
68.91%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
4.73
Long Trade:
204 (48.00%)
Short Trade:
221 (52.00%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
4.37 USD
Perdita media:
-8.07 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-102.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.92 USD (4)
Crescita mensile:
8.95%
Previsione annuale:
108.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
102.92 USD (9.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.12% (102.92 USD)
Per equità:
23.12% (330.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|235
|XAUUSD
|131
|NZDUSD
|15
|GBPUSD
|15
|USDCHF
|15
|AUDUSD
|13
|BTCUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|232
|XAUUSD
|205
|NZDUSD
|21
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|14
|AUDUSD
|14
|BTCUSD
|-1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-7.5K
|XAUUSD
|7.9K
|NZDUSD
|2.2K
|GBPUSD
|203
|USDCHF
|1.1K
|AUDUSD
|1.4K
|BTCUSD
|-115
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +99.73 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +70.18 USD
Massima perdita consecutiva: -102.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DBGMarkets-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
System use 100% GPT AI TRADING
https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
53%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
29
0%
425
74%
54%
1.54
1.15
USD
USD
23%
1:100