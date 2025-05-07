SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DBG AI
Hong Phong Ta

DBG AI

Hong Phong Ta
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 53%
DBGMarkets-Live3
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
425
Profit Trade:
315 (74.11%)
Loss Trade:
110 (25.88%)
Best Trade:
99.73 USD
Worst Trade:
-54.20 USD
Profitto lordo:
1 375.01 USD (54 687 pips)
Perdita lorda:
-887.80 USD (49 451 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (70.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.78 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
53.84%
Massimo carico di deposito:
68.91%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
4.73
Long Trade:
204 (48.00%)
Short Trade:
221 (52.00%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
4.37 USD
Perdita media:
-8.07 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-102.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.92 USD (4)
Crescita mensile:
8.95%
Previsione annuale:
108.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
102.92 USD (9.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.12% (102.92 USD)
Per equità:
23.12% (330.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 235
XAUUSD 131
NZDUSD 15
GBPUSD 15
USDCHF 15
AUDUSD 13
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 232
XAUUSD 205
NZDUSD 21
GBPUSD 2
USDCHF 14
AUDUSD 14
BTCUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -7.5K
XAUUSD 7.9K
NZDUSD 2.2K
GBPUSD 203
USDCHF 1.1K
AUDUSD 1.4K
BTCUSD -115
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +99.73 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +70.18 USD
Massima perdita consecutiva: -102.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DBGMarkets-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

System use 100% GPT AI TRADING

https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free

Non ci sono recensioni
2025.05.19 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DBG AI
30USD al mese
53%
0
0
USD
1.1K
USD
29
0%
425
74%
54%
1.54
1.15
USD
23%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.