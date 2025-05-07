SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / DBG AI
Hong Phong Ta

DBG AI

Hong Phong Ta
0 comentarios
Fiabilidad
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 62%
DBGMarkets-Live3
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
619
Transacciones Rentables:
462 (74.63%)
Transacciones Irrentables:
157 (25.36%)
Mejor transacción:
99.73 USD
Peor transacción:
-78.36 USD
Beneficio Bruto:
1 897.54 USD (81 910 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 344.21 USD (73 625 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (70.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
104.78 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
69.20%
Carga máxima del depósito:
68.91%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.66
Transacciones Largas:
304 (49.11%)
Transacciones Cortas:
315 (50.89%)
Factor de Beneficio:
1.41
Beneficio Esperado:
0.89 USD
Beneficio medio:
4.11 USD
Pérdidas medias:
-8.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-151.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-151.19 USD (4)
Crecimiento al mes:
-6.83%
Pronóstico anual:
-81.80%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
151.19 USD (9.10%)
Reducción relativa:
De balance:
11.98% (151.19 USD)
De fondos:
23.12% (330.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 317
XAUUSD 192
USDCHF 30
GBPUSD 29
NZDUSD 25
AUDUSD 25
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 276
XAUUSD 175
USDCHF 31
GBPUSD 16
NZDUSD 31
AUDUSD 25
BTCUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -8.2K
XAUUSD 6.2K
USDCHF 2.8K
GBPUSD 1.7K
NZDUSD 3.5K
AUDUSD 2.5K
BTCUSD -115
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +99.73 USD
Peor transacción: -78 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +70.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -151.19 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DBGMarkets-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

System use 100% GPT AI TRADING

https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free

No hay comentarios
2025.05.19 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
