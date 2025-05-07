- Incremento
Total de Trades:
619
Transacciones Rentables:
462 (74.63%)
Transacciones Irrentables:
157 (25.36%)
Mejor transacción:
99.73 USD
Peor transacción:
-78.36 USD
Beneficio Bruto:
1 897.54 USD (81 910 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 344.21 USD (73 625 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (70.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
104.78 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
69.20%
Carga máxima del depósito:
68.91%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.66
Transacciones Largas:
304 (49.11%)
Transacciones Cortas:
315 (50.89%)
Factor de Beneficio:
1.41
Beneficio Esperado:
0.89 USD
Beneficio medio:
4.11 USD
Pérdidas medias:
-8.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-151.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-151.19 USD (4)
Crecimiento al mes:
-6.83%
Pronóstico anual:
-81.80%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
151.19 USD (9.10%)
Reducción relativa:
De balance:
11.98% (151.19 USD)
De fondos:
23.12% (330.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|317
|XAUUSD
|192
|USDCHF
|30
|GBPUSD
|29
|NZDUSD
|25
|AUDUSD
|25
|BTCUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|276
|XAUUSD
|175
|USDCHF
|31
|GBPUSD
|16
|NZDUSD
|31
|AUDUSD
|25
|BTCUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-8.2K
|XAUUSD
|6.2K
|USDCHF
|2.8K
|GBPUSD
|1.7K
|NZDUSD
|3.5K
|AUDUSD
|2.5K
|BTCUSD
|-115
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Mejor transacción: +99.73 USD
Peor transacción: -78 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +70.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -151.19 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DBGMarkets-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
System use 100% GPT AI TRADING
https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free
