交易:
619
盈利交易:
462 (74.63%)
亏损交易:
157 (25.36%)
最好交易:
99.73 USD
最差交易:
-78.36 USD
毛利:
1 897.54 USD (81 910 pips)
毛利亏损:
-1 344.21 USD (73 625 pips)
最大连续赢利:
28 (70.18 USD)
最大连续盈利:
104.78 USD (2)
夏普比率:
0.09
交易活动:
68.19%
最大入金加载:
68.91%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.66
长期交易:
304 (49.11%)
短期交易:
315 (50.89%)
利润因子:
1.41
预期回报:
0.89 USD
平均利润:
4.11 USD
平均损失:
-8.56 USD
最大连续失误:
4 (-151.19 USD)
最大连续亏损:
-151.19 USD (4)
每月增长:
-6.74%
年度预测:
-81.80%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
151.19 USD (9.10%)
相对跌幅:
结余:
11.98% (151.19 USD)
净值:
23.12% (330.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|317
|XAUUSD
|192
|USDCHF
|30
|GBPUSD
|29
|NZDUSD
|25
|AUDUSD
|25
|BTCUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|276
|XAUUSD
|175
|USDCHF
|31
|GBPUSD
|16
|NZDUSD
|31
|AUDUSD
|25
|BTCUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-8.2K
|XAUUSD
|6.2K
|USDCHF
|2.8K
|GBPUSD
|1.7K
|NZDUSD
|3.5K
|AUDUSD
|2.5K
|BTCUSD
|-115
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +99.73 USD
最差交易: -78 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +70.18 USD
最大连续亏损: -151.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DBGMarkets-Live3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
System use 100% GPT AI TRADING
https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free
