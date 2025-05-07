信号部分
信号 / MetaTrader 4 / DBG AI
Hong Phong Ta

DBG AI

Hong Phong Ta
0条评论
可靠性
42
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 62%
DBGMarkets-Live3
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
619
盈利交易:
462 (74.63%)
亏损交易:
157 (25.36%)
最好交易:
99.73 USD
最差交易:
-78.36 USD
毛利:
1 897.54 USD (81 910 pips)
毛利亏损:
-1 344.21 USD (73 625 pips)
最大连续赢利:
28 (70.18 USD)
最大连续盈利:
104.78 USD (2)
夏普比率:
0.09
交易活动:
68.19%
最大入金加载:
68.91%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.66
长期交易:
304 (49.11%)
短期交易:
315 (50.89%)
利润因子:
1.41
预期回报:
0.89 USD
平均利润:
4.11 USD
平均损失:
-8.56 USD
最大连续失误:
4 (-151.19 USD)
最大连续亏损:
-151.19 USD (4)
每月增长:
-6.74%
年度预测:
-81.80%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
151.19 USD (9.10%)
相对跌幅:
结余:
11.98% (151.19 USD)
净值:
23.12% (330.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 317
XAUUSD 192
USDCHF 30
GBPUSD 29
NZDUSD 25
AUDUSD 25
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 276
XAUUSD 175
USDCHF 31
GBPUSD 16
NZDUSD 31
AUDUSD 25
BTCUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -8.2K
XAUUSD 6.2K
USDCHF 2.8K
GBPUSD 1.7K
NZDUSD 3.5K
AUDUSD 2.5K
BTCUSD -115
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +99.73 USD
最差交易: -78 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +70.18 USD
最大连续亏损: -151.19 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DBGMarkets-Live3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

System use 100% GPT AI TRADING

https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free

没有评论
2025.05.19 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
