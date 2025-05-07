- Прирост
Всего трейдов:
618
Прибыльных трейдов:
461 (74.59%)
Убыточных трейдов:
157 (25.40%)
Лучший трейд:
99.73 USD
Худший трейд:
-78.36 USD
Общая прибыль:
1 896.37 USD (81 813 pips)
Общий убыток:
-1 344.21 USD (73 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (70.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.78 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
68.19%
Макс. загрузка депозита:
68.91%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.65
Длинных трейдов:
303 (49.03%)
Коротких трейдов:
315 (50.97%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
0.89 USD
Средняя прибыль:
4.11 USD
Средний убыток:
-8.56 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-151.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.19 USD (4)
Прирост в месяц:
-5.64%
Годовой прогноз:
-68.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
151.19 USD (9.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.98% (151.19 USD)
По эквити:
23.12% (330.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|316
|XAUUSD
|192
|USDCHF
|30
|GBPUSD
|29
|NZDUSD
|25
|AUDUSD
|25
|BTCUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|274
|XAUUSD
|175
|USDCHF
|31
|GBPUSD
|16
|NZDUSD
|31
|AUDUSD
|25
|BTCUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-8.3K
|XAUUSD
|6.2K
|USDCHF
|2.8K
|GBPUSD
|1.7K
|NZDUSD
|3.5K
|AUDUSD
|2.5K
|BTCUSD
|-115
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +99.73 USD
Худший трейд: -78 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +70.18 USD
Макс. убыток в серии: -151.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DBGMarkets-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
System use 100% GPT AI TRADING
https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free
Нет отзывов
