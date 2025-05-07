СигналыРазделы
Hong Phong Ta

DBG AI

Hong Phong Ta
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 62%
DBGMarkets-Live3
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
618
Прибыльных трейдов:
461 (74.59%)
Убыточных трейдов:
157 (25.40%)
Лучший трейд:
99.73 USD
Худший трейд:
-78.36 USD
Общая прибыль:
1 896.37 USD (81 813 pips)
Общий убыток:
-1 344.21 USD (73 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (70.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.78 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
68.19%
Макс. загрузка депозита:
68.91%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.65
Длинных трейдов:
303 (49.03%)
Коротких трейдов:
315 (50.97%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
0.89 USD
Средняя прибыль:
4.11 USD
Средний убыток:
-8.56 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-151.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.19 USD (4)
Прирост в месяц:
-5.64%
Годовой прогноз:
-68.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
151.19 USD (9.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.98% (151.19 USD)
По эквити:
23.12% (330.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 316
XAUUSD 192
USDCHF 30
GBPUSD 29
NZDUSD 25
AUDUSD 25
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 274
XAUUSD 175
USDCHF 31
GBPUSD 16
NZDUSD 31
AUDUSD 25
BTCUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -8.3K
XAUUSD 6.2K
USDCHF 2.8K
GBPUSD 1.7K
NZDUSD 3.5K
AUDUSD 2.5K
BTCUSD -115
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +99.73 USD
Худший трейд: -78 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +70.18 USD
Макс. убыток в серии: -151.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DBGMarkets-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

System use 100% GPT AI TRADING

https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free

Нет отзывов
2025.05.19 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DBG AI
62%
0
0
USD
1.2K
USD
42
0%
618
74%
68%
1.41
0.89
USD
23%
1:100
