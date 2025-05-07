SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / DBG AI
Hong Phong Ta

DBG AI

Hong Phong Ta
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 62%
DBGMarkets-Live3
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
619
Gewinntrades:
462 (74.63%)
Verlusttrades:
157 (25.36%)
Bester Trade:
99.73 USD
Schlechtester Trade:
-78.36 USD
Bruttoprofit:
1 897.54 USD (81 910 pips)
Bruttoverlust:
-1 344.21 USD (73 625 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (70.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
104.78 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
69.20%
Max deposit load:
68.91%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.66
Long-Positionen:
304 (49.11%)
Short-Positionen:
315 (50.89%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
0.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-151.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-151.19 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-7.66%
Jahresprognose:
-92.93%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
151.19 USD (9.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.98% (151.19 USD)
Kapital:
23.12% (330.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 317
XAUUSD 192
USDCHF 30
GBPUSD 29
NZDUSD 25
AUDUSD 25
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 276
XAUUSD 175
USDCHF 31
GBPUSD 16
NZDUSD 31
AUDUSD 25
BTCUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -8.2K
XAUUSD 6.2K
USDCHF 2.8K
GBPUSD 1.7K
NZDUSD 3.5K
AUDUSD 2.5K
BTCUSD -115
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +99.73 USD
Schlechtester Trade: -78 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -151.19 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DBGMarkets-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

System use 100% GPT AI TRADING

https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free

Keine Bewertungen
2025.05.19 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.