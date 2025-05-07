- Wachstum
Trades insgesamt:
619
Gewinntrades:
462 (74.63%)
Verlusttrades:
157 (25.36%)
Bester Trade:
99.73 USD
Schlechtester Trade:
-78.36 USD
Bruttoprofit:
1 897.54 USD (81 910 pips)
Bruttoverlust:
-1 344.21 USD (73 625 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (70.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
104.78 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
69.20%
Max deposit load:
68.91%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.66
Long-Positionen:
304 (49.11%)
Short-Positionen:
315 (50.89%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
0.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-151.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-151.19 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-7.66%
Jahresprognose:
-92.93%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
151.19 USD (9.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.98% (151.19 USD)
Kapital:
23.12% (330.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|317
|XAUUSD
|192
|USDCHF
|30
|GBPUSD
|29
|NZDUSD
|25
|AUDUSD
|25
|BTCUSD
|1
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|276
|XAUUSD
|175
|USDCHF
|31
|GBPUSD
|16
|NZDUSD
|31
|AUDUSD
|25
|BTCUSD
|-1
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-8.2K
|XAUUSD
|6.2K
|USDCHF
|2.8K
|GBPUSD
|1.7K
|NZDUSD
|3.5K
|AUDUSD
|2.5K
|BTCUSD
|-115
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +99.73 USD
Schlechtester Trade: -78 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -151.19 USD
System use 100% GPT AI TRADING
https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free
