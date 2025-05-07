- 자본
트레이드:
621
이익 거래:
464 (74.71%)
손실 거래:
157 (25.28%)
최고의 거래:
99.73 USD
최악의 거래:
-78.36 USD
총 수익:
1 901.60 USD (82 112 pips)
총 손실:
-1 344.21 USD (73 625 pips)
연속 최대 이익:
28 (70.18 USD)
연속 최대 이익:
104.78 USD (2)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
70.23%
최대 입금량:
68.91%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.69
롱(주식매수):
305 (49.11%)
숏(주식차입매도):
316 (50.89%)
수익 요인:
1.41
기대수익:
0.90 USD
평균 이익:
4.10 USD
평균 손실:
-8.56 USD
연속 최대 손실:
4 (-151.19 USD)
연속 최대 손실:
-151.19 USD (4)
월별 성장률:
1.23%
연간 예측:
16.46%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
151.19 USD (9.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.98% (151.19 USD)
자본금별:
23.12% (330.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|319
|XAUUSD
|192
|USDCHF
|30
|GBPUSD
|29
|NZDUSD
|25
|AUDUSD
|25
|BTCUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|280
|XAUUSD
|175
|USDCHF
|31
|GBPUSD
|16
|NZDUSD
|31
|AUDUSD
|25
|BTCUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-8K
|XAUUSD
|6.2K
|USDCHF
|2.8K
|GBPUSD
|1.7K
|NZDUSD
|3.5K
|AUDUSD
|2.5K
|BTCUSD
|-115
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
최고의 거래: +99.73 USD
최악의 거래: -78 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +70.18 USD
연속 최대 손실: -151.19 USD
System use 100% GPT AI TRADING
https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free
