Hong Phong Ta

DBG AI

Hong Phong Ta
0 리뷰
안정성
44
0 / 0 USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 62%
DBGMarkets-Live3
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
621
이익 거래:
464 (74.71%)
손실 거래:
157 (25.28%)
최고의 거래:
99.73 USD
최악의 거래:
-78.36 USD
총 수익:
1 901.60 USD (82 112 pips)
총 손실:
-1 344.21 USD (73 625 pips)
연속 최대 이익:
28 (70.18 USD)
연속 최대 이익:
104.78 USD (2)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
70.23%
최대 입금량:
68.91%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.69
롱(주식매수):
305 (49.11%)
숏(주식차입매도):
316 (50.89%)
수익 요인:
1.41
기대수익:
0.90 USD
평균 이익:
4.10 USD
평균 손실:
-8.56 USD
연속 최대 손실:
4 (-151.19 USD)
연속 최대 손실:
-151.19 USD (4)
월별 성장률:
1.23%
연간 예측:
16.46%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
151.19 USD (9.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.98% (151.19 USD)
자본금별:
23.12% (330.20 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 319
XAUUSD 192
USDCHF 30
GBPUSD 29
NZDUSD 25
AUDUSD 25
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 280
XAUUSD 175
USDCHF 31
GBPUSD 16
NZDUSD 31
AUDUSD 25
BTCUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD -8K
XAUUSD 6.2K
USDCHF 2.8K
GBPUSD 1.7K
NZDUSD 3.5K
AUDUSD 2.5K
BTCUSD -115
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +99.73 USD
최악의 거래: -78 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +70.18 USD
연속 최대 손실: -151.19 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DBGMarkets-Live3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

System use 100% GPT AI TRADING

https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free

리뷰 없음
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 03:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.