Hong Phong Ta

DBG AI

Hong Phong Ta
0 comentários
Confiabilidade
42 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 62%
DBGMarkets-Live3
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
619
Negociações com lucro:
462 (74.63%)
Negociações com perda:
157 (25.36%)
Melhor negociação:
99.73 USD
Pior negociação:
-78.36 USD
Lucro bruto:
1 897.54 USD (81 910 pips)
Perda bruta:
-1 344.21 USD (73 625 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (70.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
104.78 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
69.20%
Depósito máximo carregado:
68.91%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.66
Negociações longas:
304 (49.11%)
Negociações curtas:
315 (50.89%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
0.89 USD
Lucro médio:
4.11 USD
Perda média:
-8.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-151.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-151.19 USD (4)
Crescimento mensal:
-7.35%
Previsão anual:
-89.20%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
151.19 USD (9.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.98% (151.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.12% (330.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 317
XAUUSD 192
USDCHF 30
GBPUSD 29
NZDUSD 25
AUDUSD 25
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 276
XAUUSD 175
USDCHF 31
GBPUSD 16
NZDUSD 31
AUDUSD 25
BTCUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -8.2K
XAUUSD 6.2K
USDCHF 2.8K
GBPUSD 1.7K
NZDUSD 3.5K
AUDUSD 2.5K
BTCUSD -115
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +99.73 USD
Pior negociação: -78 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +70.18 USD
Máxima perda consecutiva: -151.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DBGMarkets-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

System use 100% GPT AI TRADING

https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free

Sem comentários
2025.05.19 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
