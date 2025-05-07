- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
619
Negociações com lucro:
462 (74.63%)
Negociações com perda:
157 (25.36%)
Melhor negociação:
99.73 USD
Pior negociação:
-78.36 USD
Lucro bruto:
1 897.54 USD (81 910 pips)
Perda bruta:
-1 344.21 USD (73 625 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (70.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
104.78 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
69.20%
Depósito máximo carregado:
68.91%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.66
Negociações longas:
304 (49.11%)
Negociações curtas:
315 (50.89%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
0.89 USD
Lucro médio:
4.11 USD
Perda média:
-8.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-151.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-151.19 USD (4)
Crescimento mensal:
-7.35%
Previsão anual:
-89.20%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
151.19 USD (9.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.98% (151.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.12% (330.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|317
|XAUUSD
|192
|USDCHF
|30
|GBPUSD
|29
|NZDUSD
|25
|AUDUSD
|25
|BTCUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|276
|XAUUSD
|175
|USDCHF
|31
|GBPUSD
|16
|NZDUSD
|31
|AUDUSD
|25
|BTCUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-8.2K
|XAUUSD
|6.2K
|USDCHF
|2.8K
|GBPUSD
|1.7K
|NZDUSD
|3.5K
|AUDUSD
|2.5K
|BTCUSD
|-115
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +99.73 USD
Pior negociação: -78 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +70.18 USD
Máxima perda consecutiva: -151.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DBGMarkets-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
System use 100% GPT AI TRADING
https://chatgpt.com/g/g-680307c3d4e88191ad9e6386b6deba72-1-dbgmarket-stock-gold-trading-investing-free
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
62%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
42
0%
619
74%
69%
1.41
0.89
USD
USD
23%
1:100