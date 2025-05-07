SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HP28A 200SD USD 518
Wai Hong Lee

HP28A 200SD USD 518

Wai Hong Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
VantageInternational-Live 11
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
889
Kârla kapanan işlemler:
672 (75.59%)
Zararla kapanan işlemler:
217 (24.41%)
En iyi işlem:
3 377.42 USD
En kötü işlem:
-887.20 USD
Brüt kâr:
20 401.49 USD (136 065 pips)
Brüt zarar:
-11 394.04 USD (99 402 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (557.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 675.12 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
99.11%
Maks. mevduat yükü:
6.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.48
Alış işlemleri:
432 (48.59%)
Satış işlemleri:
457 (51.41%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
10.13 USD
Ortalama kâr:
30.36 USD
Ortalama zarar:
-52.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-3 589.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 589.88 USD (10)
Aylık büyüme:
5.54%
Yıllık tahmin:
68.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.28 USD
Maksimum:
3 633.49 USD (5.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.66% (3 633.49 USD)
Varlığa göre:
17.86% (11 459.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD+ 51
AUDCAD+ 45
CHFJPY+ 44
USDCHF+ 41
EURGBP+ 40
AUDUSD+ 39
EURAUD+ 38
EURJPY+ 35
NZDJPY+ 35
AUDJPY+ 35
NZDUSD+ 35
EURCAD+ 33
GBPNZD+ 33
NZDCAD+ 31
GBPAUD+ 30
USDJPY+ 28
GBPUSD+ 28
AUDNZD+ 27
CADCHF+ 23
NZDCHF+ 22
USDCAD+ 22
EURUSD+ 21
EURCHF+ 20
CADJPY+ 20
AUDCHF+ 19
USDSGD+ 18
NZDSGD+ 16
GBPJPY+ 14
GBPCHF+ 13
EURNZD+ 12
AUDSGD+ 11
EURSGD+ 7
GBPSGD+ 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD+ 540
AUDCAD+ 430
CHFJPY+ 195
USDCHF+ 661
EURGBP+ 546
AUDUSD+ 603
EURAUD+ 387
EURJPY+ 77
NZDJPY+ 281
AUDJPY+ 343
NZDUSD+ 594
EURCAD+ 293
GBPNZD+ 238
NZDCAD+ 275
GBPAUD+ 223
USDJPY+ 324
GBPUSD+ 349
AUDNZD+ 181
CADCHF+ 383
NZDCHF+ 158
USDCAD+ 239
EURUSD+ 266
EURCHF+ 284
CADJPY+ 61
AUDCHF+ 251
USDSGD+ 184
NZDSGD+ 132
GBPJPY+ 86
GBPCHF+ 169
EURNZD+ 76
AUDSGD+ 83
EURSGD+ 70
GBPSGD+ 27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD+ 1.1K
AUDCAD+ 4.4K
CHFJPY+ -22K
USDCHF+ 3K
EURGBP+ 2.6K
AUDUSD+ 2.7K
EURAUD+ 646
EURJPY+ -718
NZDJPY+ 4K
AUDJPY+ 2.1K
NZDUSD+ 2K
EURCAD+ 3.3K
GBPNZD+ 877
NZDCAD+ 3.8K
GBPAUD+ 2.5K
USDJPY+ 1.3K
GBPUSD+ 1.7K
AUDNZD+ 816
CADCHF+ 601
NZDCHF+ 1.5K
USDCAD+ 2.8K
EURUSD+ 3K
EURCHF+ 2.6K
CADJPY+ 218
AUDCHF+ 2K
USDSGD+ 2.2K
NZDSGD+ 1.8K
GBPJPY+ 627
GBPCHF+ 1.5K
EURNZD+ 1.9K
AUDSGD+ 473
EURSGD+ 1.1K
GBPSGD+ 454
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 377.42 USD
En kötü işlem: -887 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +557.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 589.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.06.19 06:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 07:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HP28A 200SD USD 518
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
37K
USD
25
100%
889
75%
99%
1.79
10.13
USD
18%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.