- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 351
Negociações com lucro:
998 (73.87%)
Negociações com perda:
353 (26.13%)
Melhor negociação:
3 377.42 USD
Pior negociação:
-887.20 USD
Lucro bruto:
30 411.35 USD (200 320 pips)
Perda bruta:
-18 288.96 USD (149 920 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (557.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 675.12 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
99.11%
Depósito máximo carregado:
9.46%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.34
Negociações longas:
662 (49.00%)
Negociações curtas:
689 (51.00%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
8.97 USD
Lucro médio:
30.47 USD
Perda média:
-51.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-3 589.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 589.88 USD (10)
Crescimento mensal:
12.24%
Previsão anual:
148.49%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.28 USD
Máximo:
3 633.49 USD (5.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.47% (2 841.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.59% (12 017.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|70
|AUDCAD+
|63
|USDCHF+
|62
|NZDJPY+
|59
|EURJPY+
|56
|CHFJPY+
|54
|AUDNZD+
|54
|EURGBP+
|53
|AUDJPY+
|52
|EURAUD+
|51
|EURCAD+
|50
|EURUSD+
|48
|NZDCAD+
|48
|AUDUSD+
|48
|USDJPY+
|46
|GBPNZD+
|45
|NZDUSD+
|43
|GBPUSD+
|39
|GBPAUD+
|38
|CADJPY+
|36
|GBPJPY+
|35
|USDSGD+
|34
|CADCHF+
|29
|USDCAD+
|29
|NZDCHF+
|28
|GBPCHF+
|28
|EURCHF+
|27
|EURSGD+
|26
|AUDCHF+
|25
|AUDSGD+
|25
|NZDSGD+
|24
|EURNZD+
|22
|GBPSGD+
|3
|BCHUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCAD+
|698
|AUDCAD+
|442
|USDCHF+
|1.1K
|NZDJPY+
|486
|EURJPY+
|238
|CHFJPY+
|275
|AUDNZD+
|-1.1K
|EURGBP+
|722
|AUDJPY+
|497
|EURAUD+
|499
|EURCAD+
|450
|EURUSD+
|674
|NZDCAD+
|450
|AUDUSD+
|640
|USDJPY+
|491
|GBPNZD+
|293
|NZDUSD+
|693
|GBPUSD+
|495
|GBPAUD+
|241
|CADJPY+
|194
|GBPJPY+
|238
|USDSGD+
|355
|CADCHF+
|470
|USDCAD+
|308
|NZDCHF+
|142
|GBPCHF+
|386
|EURCHF+
|405
|EURSGD+
|268
|AUDCHF+
|314
|AUDSGD+
|154
|NZDSGD+
|222
|EURNZD+
|149
|GBPSGD+
|27
|BCHUSD
|192
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCAD+
|3.3K
|AUDCAD+
|4.1K
|USDCHF+
|2.7K
|NZDJPY+
|-104
|EURJPY+
|2K
|CHFJPY+
|-21K
|AUDNZD+
|-7.7K
|EURGBP+
|3.6K
|AUDJPY+
|-735
|EURAUD+
|2.6K
|EURCAD+
|5K
|EURUSD+
|4.2K
|NZDCAD+
|5.2K
|AUDUSD+
|2.9K
|USDJPY+
|3.4K
|GBPNZD+
|1.7K
|NZDUSD+
|2.9K
|GBPUSD+
|3.1K
|GBPAUD+
|2.5K
|CADJPY+
|2.2K
|GBPJPY+
|682
|USDSGD+
|2.8K
|CADCHF+
|1.3K
|USDCAD+
|3.8K
|NZDCHF+
|1.4K
|GBPCHF+
|3.2K
|EURCHF+
|3.2K
|EURSGD+
|2.1K
|AUDCHF+
|2.4K
|AUDSGD+
|992
|NZDSGD+
|2.7K
|EURNZD+
|3.2K
|GBPSGD+
|454
|BCHUSD
|627
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 377.42 USD
Pior negociação: -887 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +557.27 USD
Máxima perda consecutiva: -3 589.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
