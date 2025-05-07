SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / HP28A 200SD USD 518
Wai Hong Lee

HP28A 200SD USD 518

Wai Hong Lee
0 comentários
Confiabilidade
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 46%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 351
Negociações com lucro:
998 (73.87%)
Negociações com perda:
353 (26.13%)
Melhor negociação:
3 377.42 USD
Pior negociação:
-887.20 USD
Lucro bruto:
30 411.35 USD (200 320 pips)
Perda bruta:
-18 288.96 USD (149 920 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (557.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 675.12 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
99.11%
Depósito máximo carregado:
9.46%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.34
Negociações longas:
662 (49.00%)
Negociações curtas:
689 (51.00%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
8.97 USD
Lucro médio:
30.47 USD
Perda média:
-51.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-3 589.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 589.88 USD (10)
Crescimento mensal:
12.24%
Previsão anual:
148.49%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.28 USD
Máximo:
3 633.49 USD (5.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.47% (2 841.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.59% (12 017.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPCAD+ 70
AUDCAD+ 63
USDCHF+ 62
NZDJPY+ 59
EURJPY+ 56
CHFJPY+ 54
AUDNZD+ 54
EURGBP+ 53
AUDJPY+ 52
EURAUD+ 51
EURCAD+ 50
EURUSD+ 48
NZDCAD+ 48
AUDUSD+ 48
USDJPY+ 46
GBPNZD+ 45
NZDUSD+ 43
GBPUSD+ 39
GBPAUD+ 38
CADJPY+ 36
GBPJPY+ 35
USDSGD+ 34
CADCHF+ 29
USDCAD+ 29
NZDCHF+ 28
GBPCHF+ 28
EURCHF+ 27
EURSGD+ 26
AUDCHF+ 25
AUDSGD+ 25
NZDSGD+ 24
EURNZD+ 22
GBPSGD+ 3
BCHUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPCAD+ 698
AUDCAD+ 442
USDCHF+ 1.1K
NZDJPY+ 486
EURJPY+ 238
CHFJPY+ 275
AUDNZD+ -1.1K
EURGBP+ 722
AUDJPY+ 497
EURAUD+ 499
EURCAD+ 450
EURUSD+ 674
NZDCAD+ 450
AUDUSD+ 640
USDJPY+ 491
GBPNZD+ 293
NZDUSD+ 693
GBPUSD+ 495
GBPAUD+ 241
CADJPY+ 194
GBPJPY+ 238
USDSGD+ 355
CADCHF+ 470
USDCAD+ 308
NZDCHF+ 142
GBPCHF+ 386
EURCHF+ 405
EURSGD+ 268
AUDCHF+ 314
AUDSGD+ 154
NZDSGD+ 222
EURNZD+ 149
GBPSGD+ 27
BCHUSD 192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPCAD+ 3.3K
AUDCAD+ 4.1K
USDCHF+ 2.7K
NZDJPY+ -104
EURJPY+ 2K
CHFJPY+ -21K
AUDNZD+ -7.7K
EURGBP+ 3.6K
AUDJPY+ -735
EURAUD+ 2.6K
EURCAD+ 5K
EURUSD+ 4.2K
NZDCAD+ 5.2K
AUDUSD+ 2.9K
USDJPY+ 3.4K
GBPNZD+ 1.7K
NZDUSD+ 2.9K
GBPUSD+ 3.1K
GBPAUD+ 2.5K
CADJPY+ 2.2K
GBPJPY+ 682
USDSGD+ 2.8K
CADCHF+ 1.3K
USDCAD+ 3.8K
NZDCHF+ 1.4K
GBPCHF+ 3.2K
EURCHF+ 3.2K
EURSGD+ 2.1K
AUDCHF+ 2.4K
AUDSGD+ 992
NZDSGD+ 2.7K
EURNZD+ 3.2K
GBPSGD+ 454
BCHUSD 627
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 377.42 USD
Pior negociação: -887 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +557.27 USD
Máxima perda consecutiva: -3 589.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 06:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 07:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
