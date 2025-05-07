シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / HP28A 200SD USD 518
Wai Hong Lee

HP28A 200SD USD 518

Wai Hong Lee
レビュー0件
信頼性
38週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 46%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 351
利益トレード:
998 (73.87%)
損失トレード:
353 (26.13%)
ベストトレード:
3 377.42 USD
最悪のトレード:
-887.20 USD
総利益:
30 411.35 USD (200 320 pips)
総損失:
-18 288.96 USD (149 920 pips)
最大連続の勝ち:
24 (557.27 USD)
最大連続利益:
4 675.12 USD (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
99.11%
最大入金額:
9.46%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.34
長いトレード:
662 (49.00%)
短いトレード:
689 (51.00%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
8.97 USD
平均利益:
30.47 USD
平均損失:
-51.81 USD
最大連続の負け:
10 (-3 589.88 USD)
最大連続損失:
-3 589.88 USD (10)
月間成長:
11.81%
年間予想:
144.56%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.28 USD
最大の:
3 633.49 USD (5.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.47% (2 841.30 USD)
エクイティによる:
32.59% (12 017.36 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPCAD+ 70
AUDCAD+ 63
USDCHF+ 62
NZDJPY+ 59
EURJPY+ 56
CHFJPY+ 54
AUDNZD+ 54
EURGBP+ 53
AUDJPY+ 52
EURAUD+ 51
EURCAD+ 50
EURUSD+ 48
NZDCAD+ 48
AUDUSD+ 48
USDJPY+ 46
GBPNZD+ 45
NZDUSD+ 43
GBPUSD+ 39
GBPAUD+ 38
CADJPY+ 36
GBPJPY+ 35
USDSGD+ 34
CADCHF+ 29
USDCAD+ 29
NZDCHF+ 28
GBPCHF+ 28
EURCHF+ 27
EURSGD+ 26
AUDCHF+ 25
AUDSGD+ 25
NZDSGD+ 24
EURNZD+ 22
GBPSGD+ 3
BCHUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPCAD+ 698
AUDCAD+ 442
USDCHF+ 1.1K
NZDJPY+ 486
EURJPY+ 238
CHFJPY+ 275
AUDNZD+ -1.1K
EURGBP+ 722
AUDJPY+ 497
EURAUD+ 499
EURCAD+ 450
EURUSD+ 674
NZDCAD+ 450
AUDUSD+ 640
USDJPY+ 491
GBPNZD+ 293
NZDUSD+ 693
GBPUSD+ 495
GBPAUD+ 241
CADJPY+ 194
GBPJPY+ 238
USDSGD+ 355
CADCHF+ 470
USDCAD+ 308
NZDCHF+ 142
GBPCHF+ 386
EURCHF+ 405
EURSGD+ 268
AUDCHF+ 314
AUDSGD+ 154
NZDSGD+ 222
EURNZD+ 149
GBPSGD+ 27
BCHUSD 192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPCAD+ 3.3K
AUDCAD+ 4.1K
USDCHF+ 2.7K
NZDJPY+ -104
EURJPY+ 2K
CHFJPY+ -21K
AUDNZD+ -7.7K
EURGBP+ 3.6K
AUDJPY+ -735
EURAUD+ 2.6K
EURCAD+ 5K
EURUSD+ 4.2K
NZDCAD+ 5.2K
AUDUSD+ 2.9K
USDJPY+ 3.4K
GBPNZD+ 1.7K
NZDUSD+ 2.9K
GBPUSD+ 3.1K
GBPAUD+ 2.5K
CADJPY+ 2.2K
GBPJPY+ 682
USDSGD+ 2.8K
CADCHF+ 1.3K
USDCAD+ 3.8K
NZDCHF+ 1.4K
GBPCHF+ 3.2K
EURCHF+ 3.2K
EURSGD+ 2.1K
AUDCHF+ 2.4K
AUDSGD+ 992
NZDSGD+ 2.7K
EURNZD+ 3.2K
GBPSGD+ 454
BCHUSD 627
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 377.42 USD
最悪のトレード: -887 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +557.27 USD
最大連続損失: -3 589.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 06:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 07:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
