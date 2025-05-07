- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 351
利益トレード:
998 (73.87%)
損失トレード:
353 (26.13%)
ベストトレード:
3 377.42 USD
最悪のトレード:
-887.20 USD
総利益:
30 411.35 USD (200 320 pips)
総損失:
-18 288.96 USD (149 920 pips)
最大連続の勝ち:
24 (557.27 USD)
最大連続利益:
4 675.12 USD (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
99.11%
最大入金額:
9.46%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.34
長いトレード:
662 (49.00%)
短いトレード:
689 (51.00%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
8.97 USD
平均利益:
30.47 USD
平均損失:
-51.81 USD
最大連続の負け:
10 (-3 589.88 USD)
最大連続損失:
-3 589.88 USD (10)
月間成長:
11.81%
年間予想:
144.56%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.28 USD
最大の:
3 633.49 USD (5.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.47% (2 841.30 USD)
エクイティによる:
32.59% (12 017.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|70
|AUDCAD+
|63
|USDCHF+
|62
|NZDJPY+
|59
|EURJPY+
|56
|CHFJPY+
|54
|AUDNZD+
|54
|EURGBP+
|53
|AUDJPY+
|52
|EURAUD+
|51
|EURCAD+
|50
|EURUSD+
|48
|NZDCAD+
|48
|AUDUSD+
|48
|USDJPY+
|46
|GBPNZD+
|45
|NZDUSD+
|43
|GBPUSD+
|39
|GBPAUD+
|38
|CADJPY+
|36
|GBPJPY+
|35
|USDSGD+
|34
|CADCHF+
|29
|USDCAD+
|29
|NZDCHF+
|28
|GBPCHF+
|28
|EURCHF+
|27
|EURSGD+
|26
|AUDCHF+
|25
|AUDSGD+
|25
|NZDSGD+
|24
|EURNZD+
|22
|GBPSGD+
|3
|BCHUSD
|1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCAD+
|698
|AUDCAD+
|442
|USDCHF+
|1.1K
|NZDJPY+
|486
|EURJPY+
|238
|CHFJPY+
|275
|AUDNZD+
|-1.1K
|EURGBP+
|722
|AUDJPY+
|497
|EURAUD+
|499
|EURCAD+
|450
|EURUSD+
|674
|NZDCAD+
|450
|AUDUSD+
|640
|USDJPY+
|491
|GBPNZD+
|293
|NZDUSD+
|693
|GBPUSD+
|495
|GBPAUD+
|241
|CADJPY+
|194
|GBPJPY+
|238
|USDSGD+
|355
|CADCHF+
|470
|USDCAD+
|308
|NZDCHF+
|142
|GBPCHF+
|386
|EURCHF+
|405
|EURSGD+
|268
|AUDCHF+
|314
|AUDSGD+
|154
|NZDSGD+
|222
|EURNZD+
|149
|GBPSGD+
|27
|BCHUSD
|192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCAD+
|3.3K
|AUDCAD+
|4.1K
|USDCHF+
|2.7K
|NZDJPY+
|-104
|EURJPY+
|2K
|CHFJPY+
|-21K
|AUDNZD+
|-7.7K
|EURGBP+
|3.6K
|AUDJPY+
|-735
|EURAUD+
|2.6K
|EURCAD+
|5K
|EURUSD+
|4.2K
|NZDCAD+
|5.2K
|AUDUSD+
|2.9K
|USDJPY+
|3.4K
|GBPNZD+
|1.7K
|NZDUSD+
|2.9K
|GBPUSD+
|3.1K
|GBPAUD+
|2.5K
|CADJPY+
|2.2K
|GBPJPY+
|682
|USDSGD+
|2.8K
|CADCHF+
|1.3K
|USDCAD+
|3.8K
|NZDCHF+
|1.4K
|GBPCHF+
|3.2K
|EURCHF+
|3.2K
|EURSGD+
|2.1K
|AUDCHF+
|2.4K
|AUDSGD+
|992
|NZDSGD+
|2.7K
|EURNZD+
|3.2K
|GBPSGD+
|454
|BCHUSD
|627
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
ベストトレード: +3 377.42 USD
最悪のトレード: -887 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +557.27 USD
最大連続損失: -3 589.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
