- 자본
- 축소
트레이드:
1 417
이익 거래:
1 050 (74.10%)
손실 거래:
367 (25.90%)
최고의 거래:
3 377.42 USD
최악의 거래:
-887.20 USD
총 수익:
31 246.85 USD (208 689 pips)
총 손실:
-18 445.87 USD (151 438 pips)
연속 최대 이익:
24 (557.27 USD)
연속 최대 이익:
4 675.12 USD (3)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
99.11%
최대 입금량:
9.46%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
48
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.52
롱(주식매수):
694 (48.98%)
숏(주식차입매도):
723 (51.02%)
수익 요인:
1.69
기대수익:
9.03 USD
평균 이익:
29.76 USD
평균 손실:
-50.26 USD
연속 최대 손실:
10 (-3 589.88 USD)
연속 최대 손실:
-3 589.88 USD (10)
월별 성장률:
18.03%
연간 예측:
218.79%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.28 USD
최대한의:
3 633.49 USD (5.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.47% (2 841.30 USD)
자본금별:
32.59% (12 017.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|70
|USDCHF+
|64
|AUDCAD+
|63
|NZDJPY+
|62
|EURJPY+
|57
|CHFJPY+
|55
|EURAUD+
|54
|AUDJPY+
|54
|EURGBP+
|54
|AUDNZD+
|54
|NZDCAD+
|51
|EURCAD+
|50
|AUDUSD+
|50
|EURUSD+
|49
|USDJPY+
|49
|GBPNZD+
|48
|NZDUSD+
|45
|GBPUSD+
|45
|GBPAUD+
|42
|GBPJPY+
|38
|CADJPY+
|36
|USDSGD+
|35
|NZDCHF+
|32
|USDCAD+
|30
|GBPCHF+
|30
|NZDSGD+
|30
|AUDSGD+
|30
|CADCHF+
|29
|EURCHF+
|28
|EURSGD+
|28
|AUDCHF+
|26
|EURNZD+
|25
|GBPSGD+
|3
|BCHUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPCAD+
|698
|USDCHF+
|1.1K
|AUDCAD+
|442
|NZDJPY+
|510
|EURJPY+
|246
|CHFJPY+
|283
|EURAUD+
|534
|AUDJPY+
|504
|EURGBP+
|735
|AUDNZD+
|-1.1K
|NZDCAD+
|467
|EURCAD+
|450
|AUDUSD+
|663
|EURUSD+
|687
|USDJPY+
|515
|GBPNZD+
|317
|NZDUSD+
|717
|GBPUSD+
|581
|GBPAUD+
|276
|GBPJPY+
|265
|CADJPY+
|194
|USDSGD+
|364
|NZDCHF+
|188
|USDCAD+
|318
|GBPCHF+
|414
|NZDSGD+
|277
|AUDSGD+
|208
|CADCHF+
|470
|EURCHF+
|423
|EURSGD+
|288
|AUDCHF+
|328
|EURNZD+
|174
|GBPSGD+
|27
|BCHUSD
|192
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPCAD+
|3.3K
|USDCHF+
|3K
|AUDCAD+
|4.1K
|NZDJPY+
|225
|EURJPY+
|2.1K
|CHFJPY+
|-21K
|EURAUD+
|2.7K
|AUDJPY+
|-584
|EURGBP+
|3.7K
|AUDNZD+
|-7.7K
|NZDCAD+
|5.5K
|EURCAD+
|5K
|AUDUSD+
|3.1K
|EURUSD+
|4.3K
|USDJPY+
|3.8K
|GBPNZD+
|2.2K
|NZDUSD+
|3.1K
|GBPUSD+
|3.6K
|GBPAUD+
|3.1K
|GBPJPY+
|1.1K
|CADJPY+
|2.2K
|USDSGD+
|2.9K
|NZDCHF+
|1.8K
|USDCAD+
|4K
|GBPCHF+
|3.4K
|NZDSGD+
|3.3K
|AUDSGD+
|824
|CADCHF+
|1.3K
|EURCHF+
|3.3K
|EURSGD+
|2.4K
|AUDCHF+
|2.6K
|EURNZD+
|3.7K
|GBPSGD+
|454
|BCHUSD
|627
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 377.42 USD
최악의 거래: -887 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +557.27 USD
연속 최대 손실: -3 589.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
57%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
39
99%
1 417
74%
99%
1.69
9.03
USD
USD
33%
1:500