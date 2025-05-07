시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / HP28A 200SD USD 518
Wai Hong Lee

HP28A 200SD USD 518

Wai Hong Lee
0 리뷰
안정성
39
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 57%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 417
이익 거래:
1 050 (74.10%)
손실 거래:
367 (25.90%)
최고의 거래:
3 377.42 USD
최악의 거래:
-887.20 USD
총 수익:
31 246.85 USD (208 689 pips)
총 손실:
-18 445.87 USD (151 438 pips)
연속 최대 이익:
24 (557.27 USD)
연속 최대 이익:
4 675.12 USD (3)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
99.11%
최대 입금량:
9.46%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
48
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.52
롱(주식매수):
694 (48.98%)
숏(주식차입매도):
723 (51.02%)
수익 요인:
1.69
기대수익:
9.03 USD
평균 이익:
29.76 USD
평균 손실:
-50.26 USD
연속 최대 손실:
10 (-3 589.88 USD)
연속 최대 손실:
-3 589.88 USD (10)
월별 성장률:
18.03%
연간 예측:
218.79%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.28 USD
최대한의:
3 633.49 USD (5.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.47% (2 841.30 USD)
자본금별:
32.59% (12 017.36 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPCAD+ 70
USDCHF+ 64
AUDCAD+ 63
NZDJPY+ 62
EURJPY+ 57
CHFJPY+ 55
EURAUD+ 54
AUDJPY+ 54
EURGBP+ 54
AUDNZD+ 54
NZDCAD+ 51
EURCAD+ 50
AUDUSD+ 50
EURUSD+ 49
USDJPY+ 49
GBPNZD+ 48
NZDUSD+ 45
GBPUSD+ 45
GBPAUD+ 42
GBPJPY+ 38
CADJPY+ 36
USDSGD+ 35
NZDCHF+ 32
USDCAD+ 30
GBPCHF+ 30
NZDSGD+ 30
AUDSGD+ 30
CADCHF+ 29
EURCHF+ 28
EURSGD+ 28
AUDCHF+ 26
EURNZD+ 25
GBPSGD+ 3
BCHUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPCAD+ 698
USDCHF+ 1.1K
AUDCAD+ 442
NZDJPY+ 510
EURJPY+ 246
CHFJPY+ 283
EURAUD+ 534
AUDJPY+ 504
EURGBP+ 735
AUDNZD+ -1.1K
NZDCAD+ 467
EURCAD+ 450
AUDUSD+ 663
EURUSD+ 687
USDJPY+ 515
GBPNZD+ 317
NZDUSD+ 717
GBPUSD+ 581
GBPAUD+ 276
GBPJPY+ 265
CADJPY+ 194
USDSGD+ 364
NZDCHF+ 188
USDCAD+ 318
GBPCHF+ 414
NZDSGD+ 277
AUDSGD+ 208
CADCHF+ 470
EURCHF+ 423
EURSGD+ 288
AUDCHF+ 328
EURNZD+ 174
GBPSGD+ 27
BCHUSD 192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPCAD+ 3.3K
USDCHF+ 3K
AUDCAD+ 4.1K
NZDJPY+ 225
EURJPY+ 2.1K
CHFJPY+ -21K
EURAUD+ 2.7K
AUDJPY+ -584
EURGBP+ 3.7K
AUDNZD+ -7.7K
NZDCAD+ 5.5K
EURCAD+ 5K
AUDUSD+ 3.1K
EURUSD+ 4.3K
USDJPY+ 3.8K
GBPNZD+ 2.2K
NZDUSD+ 3.1K
GBPUSD+ 3.6K
GBPAUD+ 3.1K
GBPJPY+ 1.1K
CADJPY+ 2.2K
USDSGD+ 2.9K
NZDCHF+ 1.8K
USDCAD+ 4K
GBPCHF+ 3.4K
NZDSGD+ 3.3K
AUDSGD+ 824
CADCHF+ 1.3K
EURCHF+ 3.3K
EURSGD+ 2.4K
AUDCHF+ 2.6K
EURNZD+ 3.7K
GBPSGD+ 454
BCHUSD 627
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 377.42 USD
최악의 거래: -887 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +557.27 USD
연속 최대 손실: -3 589.88 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 06:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 07:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
HP28A 200SD USD 518
월별 30 USD
57%
0
0
USD
10K
USD
39
99%
1 417
74%
99%
1.69
9.03
USD
33%
1:500
