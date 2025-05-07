SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / HP28A 200SD USD 518
Wai Hong Lee

HP28A 200SD USD 518

Wai Hong Lee
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
38 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 48%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 361
Gewinntrades:
1 007 (73.98%)
Verlusttrades:
354 (26.01%)
Bester Trade:
3 377.42 USD
Schlechtester Trade:
-887.20 USD
Bruttoprofit:
30 522.99 USD (201 745 pips)
Bruttoverlust:
-18 303.57 USD (150 088 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (557.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 675.12 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
99.11%
Max deposit load:
9.46%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.36
Long-Positionen:
667 (49.01%)
Short-Positionen:
694 (50.99%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
8.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
30.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-51.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-3 589.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 589.88 USD (10)
Wachstum pro Monat :
12.91%
Jahresprognose:
156.64%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.28 USD
Maximaler:
3 633.49 USD (5.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.47% (2 841.30 USD)
Kapital:
32.59% (12 017.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPCAD+ 70
AUDCAD+ 63
USDCHF+ 62
NZDJPY+ 59
EURJPY+ 57
CHFJPY+ 54
AUDNZD+ 54
AUDJPY+ 53
EURGBP+ 53
EURAUD+ 51
EURCAD+ 50
EURUSD+ 48
NZDCAD+ 48
AUDUSD+ 48
USDJPY+ 47
GBPNZD+ 45
NZDUSD+ 43
GBPUSD+ 40
GBPAUD+ 38
CADJPY+ 36
GBPJPY+ 36
USDSGD+ 34
NZDCHF+ 29
CADCHF+ 29
USDCAD+ 29
GBPCHF+ 28
EURCHF+ 27
NZDSGD+ 27
EURSGD+ 27
AUDCHF+ 25
AUDSGD+ 25
EURNZD+ 22
GBPSGD+ 3
BCHUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPCAD+ 698
AUDCAD+ 442
USDCHF+ 1.1K
NZDJPY+ 486
EURJPY+ 246
CHFJPY+ 275
AUDNZD+ -1.1K
AUDJPY+ 505
EURGBP+ 722
EURAUD+ 499
EURCAD+ 450
EURUSD+ 674
NZDCAD+ 450
AUDUSD+ 640
USDJPY+ 499
GBPNZD+ 293
NZDUSD+ 693
GBPUSD+ 508
GBPAUD+ 241
CADJPY+ 194
GBPJPY+ 246
USDSGD+ 355
NZDCHF+ 156
CADCHF+ 470
USDCAD+ 308
GBPCHF+ 386
EURCHF+ 405
NZDSGD+ 249
EURSGD+ 278
AUDCHF+ 314
AUDSGD+ 154
EURNZD+ 149
GBPSGD+ 27
BCHUSD 192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPCAD+ 3.3K
AUDCAD+ 4.1K
USDCHF+ 2.7K
NZDJPY+ -104
EURJPY+ 2.1K
CHFJPY+ -21K
AUDNZD+ -7.7K
AUDJPY+ -577
EURGBP+ 3.6K
EURAUD+ 2.6K
EURCAD+ 5K
EURUSD+ 4.2K
NZDCAD+ 5.2K
AUDUSD+ 2.9K
USDJPY+ 3.5K
GBPNZD+ 1.7K
NZDUSD+ 2.9K
GBPUSD+ 3.2K
GBPAUD+ 2.5K
CADJPY+ 2.2K
GBPJPY+ 833
USDSGD+ 2.8K
NZDCHF+ 1.5K
CADCHF+ 1.3K
USDCAD+ 3.8K
GBPCHF+ 3.2K
EURCHF+ 3.2K
NZDSGD+ 2.9K
EURSGD+ 2.2K
AUDCHF+ 2.4K
AUDSGD+ 992
EURNZD+ 3.2K
GBPSGD+ 454
BCHUSD 627
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 377.42 USD
Schlechtester Trade: -887 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +557.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 589.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 06:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 07:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
HP28A 200SD USD 518
30 USD pro Monat
48%
0
0
USD
9.5K
USD
38
99%
1 361
73%
99%
1.66
8.98
USD
33%
1:500
