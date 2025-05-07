信号部分
信号 / MetaTrader 4 / HP28A 200SD USD 518
Wai Hong Lee

HP28A 200SD USD 518

Wai Hong Lee
0条评论
可靠性
38
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 45%
VantageInternational-Live 11
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 344
盈利交易:
992 (73.80%)
亏损交易:
352 (26.19%)
最好交易:
3 377.42 USD
最差交易:
-887.20 USD
毛利:
30 327.24 USD (199 380 pips)
毛利亏损:
-18 278.25 USD (149 781 pips)
最大连续赢利:
24 (557.27 USD)
最大连续盈利:
4 675.12 USD (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
99.11%
最大入金加载:
9.46%
最近交易:
55 几分钟前
每周交易:
30
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.32
长期交易:
660 (49.11%)
短期交易:
684 (50.89%)
利润因子:
1.66
预期回报:
8.97 USD
平均利润:
30.57 USD
平均损失:
-51.93 USD
最大连续失误:
10 (-3 589.88 USD)
最大连续亏损:
-3 589.88 USD (10)
每月增长:
11.36%
年度预测:
137.82%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2.28 USD
最大值:
3 633.49 USD (5.56%)
相对跌幅:
结余:
8.47% (2 841.30 USD)
净值:
32.59% (12 017.36 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPCAD+ 70
AUDCAD+ 63
USDCHF+ 62
NZDJPY+ 59
EURJPY+ 56
CHFJPY+ 54
AUDNZD+ 54
EURGBP+ 53
AUDJPY+ 52
EURAUD+ 51
EURCAD+ 49
EURUSD+ 48
AUDUSD+ 47
USDJPY+ 46
GBPNZD+ 45
NZDCAD+ 45
NZDUSD+ 43
GBPAUD+ 38
GBPUSD+ 38
CADJPY+ 36
GBPJPY+ 35
USDSGD+ 34
CADCHF+ 29
USDCAD+ 29
NZDCHF+ 28
GBPCHF+ 28
EURCHF+ 27
EURSGD+ 26
AUDCHF+ 25
AUDSGD+ 25
NZDSGD+ 24
EURNZD+ 21
GBPSGD+ 3
BCHUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPCAD+ 698
AUDCAD+ 442
USDCHF+ 1.1K
NZDJPY+ 486
EURJPY+ 238
CHFJPY+ 275
AUDNZD+ -1.1K
EURGBP+ 722
AUDJPY+ 497
EURAUD+ 499
EURCAD+ 440
EURUSD+ 674
AUDUSD+ 627
USDJPY+ 491
GBPNZD+ 293
NZDCAD+ 420
NZDUSD+ 693
GBPAUD+ 241
GBPUSD+ 482
CADJPY+ 194
GBPJPY+ 238
USDSGD+ 355
CADCHF+ 470
USDCAD+ 308
NZDCHF+ 142
GBPCHF+ 386
EURCHF+ 405
EURSGD+ 268
AUDCHF+ 314
AUDSGD+ 154
NZDSGD+ 222
EURNZD+ 142
GBPSGD+ 27
BCHUSD 192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPCAD+ 3.3K
AUDCAD+ 4.1K
USDCHF+ 2.7K
NZDJPY+ -104
EURJPY+ 2K
CHFJPY+ -21K
AUDNZD+ -7.7K
EURGBP+ 3.6K
AUDJPY+ -735
EURAUD+ 2.6K
EURCAD+ 4.8K
EURUSD+ 4.2K
AUDUSD+ 2.7K
USDJPY+ 3.4K
GBPNZD+ 1.7K
NZDCAD+ 5K
NZDUSD+ 2.9K
GBPAUD+ 2.5K
GBPUSD+ 2.9K
CADJPY+ 2.2K
GBPJPY+ 682
USDSGD+ 2.8K
CADCHF+ 1.3K
USDCAD+ 3.8K
NZDCHF+ 1.4K
GBPCHF+ 3.2K
EURCHF+ 3.2K
EURSGD+ 2.1K
AUDCHF+ 2.4K
AUDSGD+ 992
NZDSGD+ 2.7K
EURNZD+ 3K
GBPSGD+ 454
BCHUSD 627
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 377.42 USD
最差交易: -887 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +557.27 USD
最大连续亏损: -3 589.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 06:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 07:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
HP28A 200SD USD 518
每月30 USD
45%
0
0
USD
9.3K
USD
38
99%
1 344
73%
99%
1.65
8.97
USD
33%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载