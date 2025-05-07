- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 344
盈利交易:
992 (73.80%)
亏损交易:
352 (26.19%)
最好交易:
3 377.42 USD
最差交易:
-887.20 USD
毛利:
30 327.24 USD (199 380 pips)
毛利亏损:
-18 278.25 USD (149 781 pips)
最大连续赢利:
24 (557.27 USD)
最大连续盈利:
4 675.12 USD (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
99.11%
最大入金加载:
9.46%
最近交易:
55 几分钟前
每周交易:
30
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.32
长期交易:
660 (49.11%)
短期交易:
684 (50.89%)
利润因子:
1.66
预期回报:
8.97 USD
平均利润:
30.57 USD
平均损失:
-51.93 USD
最大连续失误:
10 (-3 589.88 USD)
最大连续亏损:
-3 589.88 USD (10)
每月增长:
11.36%
年度预测:
137.82%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2.28 USD
最大值:
3 633.49 USD (5.56%)
相对跌幅:
结余:
8.47% (2 841.30 USD)
净值:
32.59% (12 017.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|70
|AUDCAD+
|63
|USDCHF+
|62
|NZDJPY+
|59
|EURJPY+
|56
|CHFJPY+
|54
|AUDNZD+
|54
|EURGBP+
|53
|AUDJPY+
|52
|EURAUD+
|51
|EURCAD+
|49
|EURUSD+
|48
|AUDUSD+
|47
|USDJPY+
|46
|GBPNZD+
|45
|NZDCAD+
|45
|NZDUSD+
|43
|GBPAUD+
|38
|GBPUSD+
|38
|CADJPY+
|36
|GBPJPY+
|35
|USDSGD+
|34
|CADCHF+
|29
|USDCAD+
|29
|NZDCHF+
|28
|GBPCHF+
|28
|EURCHF+
|27
|EURSGD+
|26
|AUDCHF+
|25
|AUDSGD+
|25
|NZDSGD+
|24
|EURNZD+
|21
|GBPSGD+
|3
|BCHUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCAD+
|698
|AUDCAD+
|442
|USDCHF+
|1.1K
|NZDJPY+
|486
|EURJPY+
|238
|CHFJPY+
|275
|AUDNZD+
|-1.1K
|EURGBP+
|722
|AUDJPY+
|497
|EURAUD+
|499
|EURCAD+
|440
|EURUSD+
|674
|AUDUSD+
|627
|USDJPY+
|491
|GBPNZD+
|293
|NZDCAD+
|420
|NZDUSD+
|693
|GBPAUD+
|241
|GBPUSD+
|482
|CADJPY+
|194
|GBPJPY+
|238
|USDSGD+
|355
|CADCHF+
|470
|USDCAD+
|308
|NZDCHF+
|142
|GBPCHF+
|386
|EURCHF+
|405
|EURSGD+
|268
|AUDCHF+
|314
|AUDSGD+
|154
|NZDSGD+
|222
|EURNZD+
|142
|GBPSGD+
|27
|BCHUSD
|192
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCAD+
|3.3K
|AUDCAD+
|4.1K
|USDCHF+
|2.7K
|NZDJPY+
|-104
|EURJPY+
|2K
|CHFJPY+
|-21K
|AUDNZD+
|-7.7K
|EURGBP+
|3.6K
|AUDJPY+
|-735
|EURAUD+
|2.6K
|EURCAD+
|4.8K
|EURUSD+
|4.2K
|AUDUSD+
|2.7K
|USDJPY+
|3.4K
|GBPNZD+
|1.7K
|NZDCAD+
|5K
|NZDUSD+
|2.9K
|GBPAUD+
|2.5K
|GBPUSD+
|2.9K
|CADJPY+
|2.2K
|GBPJPY+
|682
|USDSGD+
|2.8K
|CADCHF+
|1.3K
|USDCAD+
|3.8K
|NZDCHF+
|1.4K
|GBPCHF+
|3.2K
|EURCHF+
|3.2K
|EURSGD+
|2.1K
|AUDCHF+
|2.4K
|AUDSGD+
|992
|NZDSGD+
|2.7K
|EURNZD+
|3K
|GBPSGD+
|454
|BCHUSD
|627
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 377.42 USD
最差交易: -887 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +557.27 USD
最大连续亏损: -3 589.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
45%
0
0
USD
USD
9.3K
USD
USD
38
99%
1 344
73%
99%
1.65
8.97
USD
USD
33%
1:500