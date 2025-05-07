SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / HP28A 200SD USD 518
Wai Hong Lee

HP28A 200SD USD 518

Wai Hong Lee
0 reviews
Reliability
37 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 44%
VantageInternational-Live 11
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 339
Profit Trades:
987 (73.71%)
Loss Trades:
352 (26.29%)
Best trade:
3 377.42 USD
Worst trade:
-887.20 USD
Gross Profit:
30 285.03 USD (198 720 pips)
Gross Loss:
-18 278.25 USD (149 781 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (557.27 USD)
Maximal consecutive profit:
4 675.12 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
99.11%
Max deposit load:
9.46%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
64
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
3.30
Long Trades:
655 (48.92%)
Short Trades:
684 (51.08%)
Profit Factor:
1.66
Expected Payoff:
8.97 USD
Average Profit:
30.68 USD
Average Loss:
-51.93 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-3 589.88 USD)
Maximal consecutive loss:
-3 589.88 USD (10)
Monthly growth:
11.54%
Annual Forecast:
139.97%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
2.28 USD
Maximal:
3 633.49 USD (5.56%)
Relative drawdown:
By Balance:
8.47% (2 841.30 USD)
By Equity:
32.59% (12 017.36 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPCAD+ 70
AUDCAD+ 63
USDCHF+ 62
NZDJPY+ 57
CHFJPY+ 54
EURJPY+ 54
AUDNZD+ 54
EURGBP+ 53
AUDJPY+ 52
EURAUD+ 51
EURCAD+ 49
EURUSD+ 48
AUDUSD+ 47
USDJPY+ 46
GBPNZD+ 45
NZDCAD+ 45
NZDUSD+ 43
GBPAUD+ 38
GBPUSD+ 38
CADJPY+ 36
GBPJPY+ 35
USDSGD+ 34
CADCHF+ 29
USDCAD+ 29
NZDCHF+ 28
GBPCHF+ 28
EURCHF+ 27
EURSGD+ 26
AUDCHF+ 25
NZDSGD+ 24
AUDSGD+ 24
EURNZD+ 21
GBPSGD+ 3
BCHUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPCAD+ 698
AUDCAD+ 442
USDCHF+ 1.1K
NZDJPY+ 470
CHFJPY+ 275
EURJPY+ 221
AUDNZD+ -1.1K
EURGBP+ 722
AUDJPY+ 497
EURAUD+ 499
EURCAD+ 440
EURUSD+ 674
AUDUSD+ 627
USDJPY+ 491
GBPNZD+ 293
NZDCAD+ 420
NZDUSD+ 693
GBPAUD+ 241
GBPUSD+ 482
CADJPY+ 194
GBPJPY+ 238
USDSGD+ 355
CADCHF+ 470
USDCAD+ 308
NZDCHF+ 142
GBPCHF+ 386
EURCHF+ 405
EURSGD+ 268
AUDCHF+ 314
NZDSGD+ 222
AUDSGD+ 144
EURNZD+ 142
GBPSGD+ 27
BCHUSD 192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPCAD+ 3.3K
AUDCAD+ 4.1K
USDCHF+ 2.7K
NZDJPY+ -311
CHFJPY+ -21K
EURJPY+ 1.7K
AUDNZD+ -7.7K
EURGBP+ 3.6K
AUDJPY+ -735
EURAUD+ 2.6K
EURCAD+ 4.8K
EURUSD+ 4.2K
AUDUSD+ 2.7K
USDJPY+ 3.4K
GBPNZD+ 1.7K
NZDCAD+ 5K
NZDUSD+ 2.9K
GBPAUD+ 2.5K
GBPUSD+ 2.9K
CADJPY+ 2.2K
GBPJPY+ 682
USDSGD+ 2.8K
CADCHF+ 1.3K
USDCAD+ 3.8K
NZDCHF+ 1.4K
GBPCHF+ 3.2K
EURCHF+ 3.2K
EURSGD+ 2.1K
AUDCHF+ 2.4K
NZDSGD+ 2.7K
AUDSGD+ 841
EURNZD+ 3K
GBPSGD+ 454
BCHUSD 627
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +3 377.42 USD
Worst trade: -887 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +557.27 USD
Maximal consecutive loss: -3 589.88 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageInternational-Live 11" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 06:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 07:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
HP28A 200SD USD 518
30 USD per month
44%
0
0
USD
9.3K
USD
37
99%
1 339
73%
99%
1.65
8.97
USD
33%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.