Wai Hong Lee

HP28A 200SD USD 518

Wai Hong Lee
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 45%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 341
Прибыльных трейдов:
989 (73.75%)
Убыточных трейдов:
352 (26.25%)
Лучший трейд:
3 377.42 USD
Худший трейд:
-887.20 USD
Общая прибыль:
30 301.43 USD (199 022 pips)
Общий убыток:
-18 278.25 USD (149 781 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (557.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 675.12 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
99.11%
Макс. загрузка депозита:
9.46%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.31
Длинных трейдов:
657 (48.99%)
Коротких трейдов:
684 (51.01%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
8.97 USD
Средняя прибыль:
30.64 USD
Средний убыток:
-51.93 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-3 589.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 589.88 USD (10)
Прирост в месяц:
11.22%
Годовой прогноз:
138.54%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.28 USD
Максимальная:
3 633.49 USD (5.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.47% (2 841.30 USD)
По эквити:
32.59% (12 017.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCAD+ 70
AUDCAD+ 63
USDCHF+ 62
NZDJPY+ 57
EURJPY+ 56
CHFJPY+ 54
AUDNZD+ 54
EURGBP+ 53
AUDJPY+ 52
EURAUD+ 51
EURCAD+ 49
EURUSD+ 48
AUDUSD+ 47
USDJPY+ 46
GBPNZD+ 45
NZDCAD+ 45
NZDUSD+ 43
GBPAUD+ 38
GBPUSD+ 38
CADJPY+ 36
GBPJPY+ 35
USDSGD+ 34
CADCHF+ 29
USDCAD+ 29
NZDCHF+ 28
GBPCHF+ 28
EURCHF+ 27
EURSGD+ 26
AUDCHF+ 25
NZDSGD+ 24
AUDSGD+ 24
EURNZD+ 21
GBPSGD+ 3
BCHUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCAD+ 698
AUDCAD+ 442
USDCHF+ 1.1K
NZDJPY+ 470
EURJPY+ 238
CHFJPY+ 275
AUDNZD+ -1.1K
EURGBP+ 722
AUDJPY+ 497
EURAUD+ 499
EURCAD+ 440
EURUSD+ 674
AUDUSD+ 627
USDJPY+ 491
GBPNZD+ 293
NZDCAD+ 420
NZDUSD+ 693
GBPAUD+ 241
GBPUSD+ 482
CADJPY+ 194
GBPJPY+ 238
USDSGD+ 355
CADCHF+ 470
USDCAD+ 308
NZDCHF+ 142
GBPCHF+ 386
EURCHF+ 405
EURSGD+ 268
AUDCHF+ 314
NZDSGD+ 222
AUDSGD+ 144
EURNZD+ 142
GBPSGD+ 27
BCHUSD 192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCAD+ 3.3K
AUDCAD+ 4.1K
USDCHF+ 2.7K
NZDJPY+ -311
EURJPY+ 2K
CHFJPY+ -21K
AUDNZD+ -7.7K
EURGBP+ 3.6K
AUDJPY+ -735
EURAUD+ 2.6K
EURCAD+ 4.8K
EURUSD+ 4.2K
AUDUSD+ 2.7K
USDJPY+ 3.4K
GBPNZD+ 1.7K
NZDCAD+ 5K
NZDUSD+ 2.9K
GBPAUD+ 2.5K
GBPUSD+ 2.9K
CADJPY+ 2.2K
GBPJPY+ 682
USDSGD+ 2.8K
CADCHF+ 1.3K
USDCAD+ 3.8K
NZDCHF+ 1.4K
GBPCHF+ 3.2K
EURCHF+ 3.2K
EURSGD+ 2.1K
AUDCHF+ 2.4K
NZDSGD+ 2.7K
AUDSGD+ 841
EURNZD+ 3K
GBPSGD+ 454
BCHUSD 627
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 377.42 USD
Худший трейд: -887 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +557.27 USD
Макс. убыток в серии: -3 589.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 06:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 07:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
