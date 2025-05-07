- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 341
Прибыльных трейдов:
989 (73.75%)
Убыточных трейдов:
352 (26.25%)
Лучший трейд:
3 377.42 USD
Худший трейд:
-887.20 USD
Общая прибыль:
30 301.43 USD (199 022 pips)
Общий убыток:
-18 278.25 USD (149 781 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (557.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 675.12 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
99.11%
Макс. загрузка депозита:
9.46%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.31
Длинных трейдов:
657 (48.99%)
Коротких трейдов:
684 (51.01%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
8.97 USD
Средняя прибыль:
30.64 USD
Средний убыток:
-51.93 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-3 589.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 589.88 USD (10)
Прирост в месяц:
11.22%
Годовой прогноз:
138.54%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.28 USD
Максимальная:
3 633.49 USD (5.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.47% (2 841.30 USD)
По эквити:
32.59% (12 017.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|70
|AUDCAD+
|63
|USDCHF+
|62
|NZDJPY+
|57
|EURJPY+
|56
|CHFJPY+
|54
|AUDNZD+
|54
|EURGBP+
|53
|AUDJPY+
|52
|EURAUD+
|51
|EURCAD+
|49
|EURUSD+
|48
|AUDUSD+
|47
|USDJPY+
|46
|GBPNZD+
|45
|NZDCAD+
|45
|NZDUSD+
|43
|GBPAUD+
|38
|GBPUSD+
|38
|CADJPY+
|36
|GBPJPY+
|35
|USDSGD+
|34
|CADCHF+
|29
|USDCAD+
|29
|NZDCHF+
|28
|GBPCHF+
|28
|EURCHF+
|27
|EURSGD+
|26
|AUDCHF+
|25
|NZDSGD+
|24
|AUDSGD+
|24
|EURNZD+
|21
|GBPSGD+
|3
|BCHUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCAD+
|698
|AUDCAD+
|442
|USDCHF+
|1.1K
|NZDJPY+
|470
|EURJPY+
|238
|CHFJPY+
|275
|AUDNZD+
|-1.1K
|EURGBP+
|722
|AUDJPY+
|497
|EURAUD+
|499
|EURCAD+
|440
|EURUSD+
|674
|AUDUSD+
|627
|USDJPY+
|491
|GBPNZD+
|293
|NZDCAD+
|420
|NZDUSD+
|693
|GBPAUD+
|241
|GBPUSD+
|482
|CADJPY+
|194
|GBPJPY+
|238
|USDSGD+
|355
|CADCHF+
|470
|USDCAD+
|308
|NZDCHF+
|142
|GBPCHF+
|386
|EURCHF+
|405
|EURSGD+
|268
|AUDCHF+
|314
|NZDSGD+
|222
|AUDSGD+
|144
|EURNZD+
|142
|GBPSGD+
|27
|BCHUSD
|192
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCAD+
|3.3K
|AUDCAD+
|4.1K
|USDCHF+
|2.7K
|NZDJPY+
|-311
|EURJPY+
|2K
|CHFJPY+
|-21K
|AUDNZD+
|-7.7K
|EURGBP+
|3.6K
|AUDJPY+
|-735
|EURAUD+
|2.6K
|EURCAD+
|4.8K
|EURUSD+
|4.2K
|AUDUSD+
|2.7K
|USDJPY+
|3.4K
|GBPNZD+
|1.7K
|NZDCAD+
|5K
|NZDUSD+
|2.9K
|GBPAUD+
|2.5K
|GBPUSD+
|2.9K
|CADJPY+
|2.2K
|GBPJPY+
|682
|USDSGD+
|2.8K
|CADCHF+
|1.3K
|USDCAD+
|3.8K
|NZDCHF+
|1.4K
|GBPCHF+
|3.2K
|EURCHF+
|3.2K
|EURSGD+
|2.1K
|AUDCHF+
|2.4K
|NZDSGD+
|2.7K
|AUDSGD+
|841
|EURNZD+
|3K
|GBPSGD+
|454
|BCHUSD
|627
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 377.42 USD
Худший трейд: -887 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +557.27 USD
Макс. убыток в серии: -3 589.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
USD
9.3K
USD
USD
37
99%
1 341
73%
99%
1.65
8.97
USD
USD
33%
1:500