Wai Hong Lee

HP28A 200SD USD 518

Wai Hong Lee
0 comentarios
Fiabilidad
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 46%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 351
Transacciones Rentables:
998 (73.87%)
Transacciones Irrentables:
353 (26.13%)
Mejor transacción:
3 377.42 USD
Peor transacción:
-887.20 USD
Beneficio Bruto:
30 411.35 USD (200 320 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 288.96 USD (149 920 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (557.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 675.12 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
99.11%
Carga máxima del depósito:
9.46%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.34
Transacciones Largas:
662 (49.00%)
Transacciones Cortas:
689 (51.00%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
8.97 USD
Beneficio medio:
30.47 USD
Pérdidas medias:
-51.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-3 589.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 589.88 USD (10)
Crecimiento al mes:
12.24%
Pronóstico anual:
148.49%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.28 USD
Máxima:
3 633.49 USD (5.56%)
Reducción relativa:
De balance:
8.47% (2 841.30 USD)
De fondos:
32.59% (12 017.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPCAD+ 70
AUDCAD+ 63
USDCHF+ 62
NZDJPY+ 59
EURJPY+ 56
CHFJPY+ 54
AUDNZD+ 54
EURGBP+ 53
AUDJPY+ 52
EURAUD+ 51
EURCAD+ 50
EURUSD+ 48
NZDCAD+ 48
AUDUSD+ 48
USDJPY+ 46
GBPNZD+ 45
NZDUSD+ 43
GBPUSD+ 39
GBPAUD+ 38
CADJPY+ 36
GBPJPY+ 35
USDSGD+ 34
CADCHF+ 29
USDCAD+ 29
NZDCHF+ 28
GBPCHF+ 28
EURCHF+ 27
EURSGD+ 26
AUDCHF+ 25
AUDSGD+ 25
NZDSGD+ 24
EURNZD+ 22
GBPSGD+ 3
BCHUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPCAD+ 698
AUDCAD+ 442
USDCHF+ 1.1K
NZDJPY+ 486
EURJPY+ 238
CHFJPY+ 275
AUDNZD+ -1.1K
EURGBP+ 722
AUDJPY+ 497
EURAUD+ 499
EURCAD+ 450
EURUSD+ 674
NZDCAD+ 450
AUDUSD+ 640
USDJPY+ 491
GBPNZD+ 293
NZDUSD+ 693
GBPUSD+ 495
GBPAUD+ 241
CADJPY+ 194
GBPJPY+ 238
USDSGD+ 355
CADCHF+ 470
USDCAD+ 308
NZDCHF+ 142
GBPCHF+ 386
EURCHF+ 405
EURSGD+ 268
AUDCHF+ 314
AUDSGD+ 154
NZDSGD+ 222
EURNZD+ 149
GBPSGD+ 27
BCHUSD 192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPCAD+ 3.3K
AUDCAD+ 4.1K
USDCHF+ 2.7K
NZDJPY+ -104
EURJPY+ 2K
CHFJPY+ -21K
AUDNZD+ -7.7K
EURGBP+ 3.6K
AUDJPY+ -735
EURAUD+ 2.6K
EURCAD+ 5K
EURUSD+ 4.2K
NZDCAD+ 5.2K
AUDUSD+ 2.9K
USDJPY+ 3.4K
GBPNZD+ 1.7K
NZDUSD+ 2.9K
GBPUSD+ 3.1K
GBPAUD+ 2.5K
CADJPY+ 2.2K
GBPJPY+ 682
USDSGD+ 2.8K
CADCHF+ 1.3K
USDCAD+ 3.8K
NZDCHF+ 1.4K
GBPCHF+ 3.2K
EURCHF+ 3.2K
EURSGD+ 2.1K
AUDCHF+ 2.4K
AUDSGD+ 992
NZDSGD+ 2.7K
EURNZD+ 3.2K
GBPSGD+ 454
BCHUSD 627
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 377.42 USD
Peor transacción: -887 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +557.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 589.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 06:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 07:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
HP28A 200SD USD 518
30 USD al mes
46%
0
0
USD
9.4K
USD
38
99%
1 351
73%
99%
1.66
8.97
USD
33%
1:500
