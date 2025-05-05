SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BitStone
Remstone

BitStone

Remstone
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
152
Kârla kapanan işlemler:
56 (36.84%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (63.16%)
En iyi işlem:
624.59 USD
En kötü işlem:
-83.24 USD
Brüt kâr:
6 986.43 USD (23 117 321 pips)
Brüt zarar:
-3 492.44 USD (5 676 303 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (3 480.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 480.59 USD (22)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
36.79%
Maks. mevduat yükü:
98.45%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
2.16
Alış işlemleri:
151 (99.34%)
Satış işlemleri:
1 (0.66%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
22.99 USD
Ortalama kâr:
124.76 USD
Ortalama zarar:
-36.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
60 (-1 234.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 258.35 USD (18)
Aylık büyüme:
-0.49%
Yıllık tahmin:
-5.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
412.89 USD
Maksimum:
1 616.06 USD (1.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.48% (1 550.82 USD)
Varlığa göre:
0.29% (306.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 77
ETHUSD 45
SOLUSD 30
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 681
ETHUSD 3.2K
SOLUSD -346
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 17M
ETHUSD 212K
SOLUSD -105K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +624.59 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +3 480.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 234.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Darwin NTDN @Darwinex broker. Crypto Spot with No leverage.

This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:

  • Risk : 0,3 %
  • Direction : LONGONLY
More info @ remstone.eu

2025.09.30 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 20:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 03:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 04:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 06:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 15:52
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.25 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 00:18
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 11.54% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 00:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
