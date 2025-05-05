- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
152
Kârla kapanan işlemler:
56 (36.84%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (63.16%)
En iyi işlem:
624.59 USD
En kötü işlem:
-83.24 USD
Brüt kâr:
6 986.43 USD (23 117 321 pips)
Brüt zarar:
-3 492.44 USD (5 676 303 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (3 480.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 480.59 USD (22)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
36.79%
Maks. mevduat yükü:
98.45%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
2.16
Alış işlemleri:
151 (99.34%)
Satış işlemleri:
1 (0.66%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
22.99 USD
Ortalama kâr:
124.76 USD
Ortalama zarar:
-36.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
60 (-1 234.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 258.35 USD (18)
Aylık büyüme:
-0.49%
Yıllık tahmin:
-5.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
412.89 USD
Maksimum:
1 616.06 USD (1.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.48% (1 550.82 USD)
Varlığa göre:
0.29% (306.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|77
|ETHUSD
|45
|SOLUSD
|30
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|681
|ETHUSD
|3.2K
|SOLUSD
|-346
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|17M
|ETHUSD
|212K
|SOLUSD
|-105K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +624.59 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +3 480.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 234.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Darwin NTDN @Darwinex broker. Crypto Spot with No leverage.
This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:
- Risk : 0,3 %
- Direction : LONGONLY
More info @ remstone.eu
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 149 USD
4%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
20
100%
152
36%
37%
2.00
22.99
USD
USD
1%
1:200