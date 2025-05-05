SignaleKategorien
Remstone

BitStone

Remstone
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 249 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
284
Gewinntrades:
92 (32.39%)
Verlusttrades:
192 (67.61%)
Bester Trade:
3 772.64 USD
Schlechtester Trade:
-992.52 USD
Bruttoprofit:
15 918.93 USD (27 012 201 pips)
Bruttoverlust:
-9 693.59 USD (14 742 534 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (3 480.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 900.88 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
31.23%
Max deposit load:
100.77%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
1.23
Long-Positionen:
276 (97.18%)
Short-Positionen:
8 (2.82%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
21.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
173.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-50.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
60 (-1 234.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 911.03 USD (27)
Wachstum pro Monat :
-3.93%
Jahresprognose:
-47.64%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
412.89 USD
Maximaler:
5 055.21 USD (4.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.54% (5 052.85 USD)
Kapital:
3.05% (3 216.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 157
ETHUSD 94
SOLUSD 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 40
ETHUSD 6.7K
SOLUSD -476
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 12M
ETHUSD 252K
SOLUSD -120K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 772.64 USD
Schlechtester Trade: -993 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 27
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 480.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 234.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Darwin NTDN @Darwinex broker. Crypto trading with no leverage.

Account copying Remstone Expert Advisor trades from Startrader account with :

  • Risk : 0,3 %
More info @ remstone.eu

Keine Bewertungen
2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 04:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 13:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.20 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 20:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
