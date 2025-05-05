- Wachstum
Trades insgesamt:
284
Gewinntrades:
92 (32.39%)
Verlusttrades:
192 (67.61%)
Bester Trade:
3 772.64 USD
Schlechtester Trade:
-992.52 USD
Bruttoprofit:
15 918.93 USD (27 012 201 pips)
Bruttoverlust:
-9 693.59 USD (14 742 534 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (3 480.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 900.88 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
31.23%
Max deposit load:
100.77%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
1.23
Long-Positionen:
276 (97.18%)
Short-Positionen:
8 (2.82%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
21.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
173.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-50.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
60 (-1 234.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 911.03 USD (27)
Wachstum pro Monat :
-3.93%
Jahresprognose:
-47.64%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
412.89 USD
Maximaler:
5 055.21 USD (4.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.54% (5 052.85 USD)
Kapital:
3.05% (3 216.70 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|157
|ETHUSD
|94
|SOLUSD
|33
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|40
|ETHUSD
|6.7K
|SOLUSD
|-476
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|12M
|ETHUSD
|252K
|SOLUSD
|-120K
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 772.64 USD
Schlechtester Trade: -993 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 27
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 480.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 234.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Darwin NTDN @Darwinex broker. Crypto trading with no leverage.
Account copying Remstone Expert Advisor trades from Startrader account with :
- Risk : 0,3 %
More info @ remstone.eu
